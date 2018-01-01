Bazı ünlüler 2017'de adliye kapılarındaydı (2)

İSTANBUL (AA) - MURAT KAYA - Müzik, sahne, spor ve podyum dünyasının tanınmış bazı isimleri 2017 yılında, çeşitli nedenlerle adliyelik oldu.

AA muhabiri, "boşanma", "tehdit", "kaza", "hakaret", "FETÖ" veya bazı adli nedenlerle yolu İstanbul'daki adliyelerden geçen ünlü isimlerin adliye işlemlerini derledi.

Geçen yıl, magazin dünyasını ilgilendiren en önemli haberlerden biri, uzun yıllar evli kalan eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener'in, evliliklerini bitirme kararı alması oldu. 11 yıl önce gerçekleşen evliliklerinden iki çocukları olan çiftin, "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle açılan boşanma davaları, İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde sürüyor.

Tanık dinleme aşamasını bitiren ve davayla ilgili yayın yasağı kararı alan mahkemenin, 19 Ocak 2018'de gerçekleştirilecek duruşmada karar vermesi bekleniyor.

- Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in evlilikleri 2 yıl sürdü

Gazeteci Erhan Çelik ile evlenen şarkıcı Gülben Ergen de 2017 yılında boşanan ünlüler arasında yer aldı.

Ergen ve Çelik'in 2 yıl süren evlilikleri, Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davada tek celsede son buldu.

Boşanma konusunda anlaştıklarını ve herhangi maddi-manevi tazminat, nafaka veya mal rejimine dayalı alacak taleplerinin olmadığını bildiren çiftle ilgili daha sonra medyaya çok sayıda haber yansıdı düştü.

- Boşanan diğer ünlüler

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah ile eski Türkiye güzeli Ceyda Sabah'ın 19 yıllık evliliği de 2017 yılında bitti.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli yapılan duruşmada mahkeme, çifti hazırladıkları 25 maddelik protokol kapsamında boşadı.

Geçen yıl evlilikleri sona eren ünlü çiftlerden biri de Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak oldu. 6 yıl süren evliliklerinden ikiz bebekleri olan çift, Marmara Ereğlisi Aile Mahkemesi'nde 5 Haziran'da gerçekleştirilen duruşmada boşandı.

Manken Tülin Şahin de ünlü şef Mehmet Özer ile 12 yıl süren evliliğini noktaladı. Çiftin, 12 Mayıs'ta Beykoz Aile Mahkemesi'nde gerçekleştirilen tek duruşmada boşanmasına hükmedildi.

Gazeteci Reha Muhtar'ın adı da eski eşi oyuncu Deniz Uğur ile yaşadığı nafaka davasıyla gündeme geldi. Uğur'un ikiz kızları için ayda 30 bin lira talebiyle açtığı velayet davasının son duruşması, 12 Ekim'de İstanbul Adliye Mahkemesi'nde gerçekleşti.

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 25 Mayıs'ta eşi Sinem Ceceli'den boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki gizli duruşmada 9 yıllık evliliklerini sonlandıran çift ile ilgili çeşitli haberler medyaya yansıdı.

- "Hakaret" ve "tehdit" davaları

Ünlülerin boşanma davalarının yanı sıra birbirlerine açtıkları "hakaret ve tehdit" gibi suçlamalara konu davalar da 2017 yılının adli gündemini oluşturdu.

"Diva" lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un sunucu Lerzan Mutlu'yu "tehdit" ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın 11 Ekim tarihli duruşmasında konuşan Mutlu'nun avukatı, müvekkilinin uzlaşmak istemediğini bildirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası düzenlenen Yenikapı mitingine mitingine katılıp katılmayacağına ilişkin, "Darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum." diyen Sıla Gencoğlu'na bir televizyon kanalında küfrettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Davut Güloğlu, para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 Mayıs'ta gerçekleştirilen duruşmada verdiği kararla Güloğlu'nun, "basın yoluyla alenen hakaret" suçundan 8 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile işletmeci Umut Evirgen'i görüntüleyen gazeteci İsmail Bayrak'ın fotoğraf makinesinin silah zoruyla gasbedildiği iddiasıyla ilgili açılan dava da 5 Ekim'de karara bağlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, işletmeci Umut Evirgen ile Ahmet Fatih Baltacı'nın beraatine, Doğan Akbaş'ın ise 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, Akbaş ile ilgili hükmün açıklanmasını denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı.

- Mahkeme kararıyla yaşını küçülttü

Şarkıcı Seda Sayan, geçen yıl yaşını mahkeme kararıyla düzeltme yoluna gitti.

Sayan'ın talebini kabul eden İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, 3 yıl 11 ay 26 gün ileri çektiği doğum tarihinin 30 Aralık 1962 olarak düzeltilmesine hükmetti.

Oyuncu Hale Soygazi, Seda Sayan'ın sunduğu bir televizyon programına katılan Murat Şar adlı kişinin, "bir günlükken evlatlık verildiği, annesinin de Soygazi olduğu" iddiaları üzerine, televizyon yöneticileri ve yapımcıları ile Şar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Soygazi, söz konusu iddialara ilişkin DNA testi talebinde bulunacaklarını beyan etti.

- Jülide Kural'ın cezası ertelendi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendiği tarihteki yayınlarla terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan oyuncu Jülide Kural, 1 yıl 3 ay hapis cezası ve 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme Kural'ın cezasını erteledi.

Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği üyeleri, 29 Kasım'da modacı Nur Yerlitaş hakkında sosyal medya üzerinden yapılan bir canlı yayında şehit haberleriyle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.



Bazı ünlüler de sosyal medya hesaplarının ele geçirildiği gerekçesiyle suç duyurusu yaptı.

"Fishing" (oltalama) yöntemiyle Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Erdal Özyağcılar, Berk Okyay gibi 50'ye yakın ünlünün sosyal medya hesabını çalıp şantajla para istedikleri iddia edilen 14 kişi tutuklandı.

Şarkıcı Tarık Mengüç, sosyal medya hesaplarının çalındığı ve bunları geri alabilmesi için kendisinden 3 bin lira talep edildiği iddiasıyla 11 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

- Atilla Taş tahliye edildi

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından açılan dava dosyalarının birleştirildiği dava kapsamında tutuklu yargılanan 23 sanıktan biri olan Atilla Taş, 24 Ekim'de yapılan duruşmada 2 sanıkla beraber tahliye edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilen Taş, cezaevinden çıkarken yaptığı açıklamada, "Ben içeride bir felsefe buldum kendime, ailenizden, sevdiklerinizden daha önemli bir şey yok. 1 milyon 700 bin takipçim var, verdiler gazı, en son Silivri'yi boylattılar bana, o yüzden onların hepsi sanal yani." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşine Etiler'deki bir otelde saldırdıkları iddia edilen Denizhan Vural ve arkadaşlarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "yaralama, hakaret ve tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

- Vatan Şaşmaz'ın ölümü

Sunucu Vatan Şaşmaz'ın, Beşiktaş’taki 5 yıldızlı bir otelde eski manken Filiz Akel tarafından vurularak öldürülmesi ve Akel'in de intiharıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Şaşmaz ve Akel'in ceset görüntülerinin yayılması ile ilgili soruşturmada ise Konya'da yakalanarak İstanbul'a getirilen şüpheli Didem Ç, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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