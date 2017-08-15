BBC çalışanlarının İran'daki mal varlıklarının dondurulduğu iddiası

İSTANBUL (AA) - İngiliz yayın kurumu BBC, Farsça servisinde çalışan 152 kişinin İran'daki mal varlığının dondurulduğunu ileri sürdü.

BBC'nin, Farsça Servisi Direktörü Francesca Unsworth'ün açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, İran yargısı, kurumun İranlı çalışanlarının ülkedeki taşınmaz mal varlıklarını dondurdu.

Unsworth, İran'ın başkenti Tahran'daki bir mahkeme tarafından verilen kararın kendilerine tebliğ edilmediğini ve bir çalışanının İran'da gerçekleştirmek istediği satış işlemi esnasında olayın ortaya çıktığını belirtti.

BBC tarafından söz konusu mahkemeden temin edilen kararda, mal varlıkları dondurulan 152 mevcut ve eski çalışanın listesinin yer aldığını kaydeden Unsworth, kararla ilgili kendilerine herhangi bir gerekçe sunulmadığını söyledi.

Unsworth, insanların BBC ile olan ilişkilerinden dolayı hukuki veya mali bir haksızlığa uğratılmasının yanlış olduğunu ifade ederek, İranlı yetkililerden kararın bir an önce geri alınmasını istedi.

Televizyon, radyo ve internet üzerinden hizmet veren BBC Farsça servisinin yayınına İran'da izin verilmiyor.



