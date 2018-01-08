LONDRA (AA) - İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin deneyimli kadın editörü, kurumun maaş politikasındaki cinsiyet ayrımcılığını gerekçe göstererek, görevinden istifa etti.



BBC’nin Çin editörü Carrie Gracie, yayımladığı açık mektupla, kurumun maaş politikasını “gizli ve yasadışı” diye nitelendirerek, mevcut görevinden istifa ettiğini açıkladı.



İngiliz halkının ödediği TV lisans vergisiyle finanse edilen BBC’nin, dile getirdiği “güven, dürüstlük ve hesap verebilirlik standartlarına uymadığını” belirten Gracie, kendisiyle benzer görevlerde bulunan erkek gazetecilere kendisinden yüzde 50 daha fazla maaş ödendiğini öne sürdü.



“Daha fazla para istemiyorum.” ifadesini kullanan Gracie, şunları kaydetti:

“Halihazırda iyi bir maaş aldığımı düşünüyorum, özellikle de kamunun finanse ettiği bir kurumda çalıştığım göz önüne alınırsa. İstediği sadece BBC’nin yasalara uyması ve erkekler ile kadınlara eşit değer vermesi.”



Maaş politikasıyla ilgili itirazını kurum içinde dile getirdiği zaman BBC’nin kendisine “büyük bir zam” önerdiğini belirten Gracie, bununla birlikte yeni maaşının da erkek mevkidaşlarının çok altında kaldığını aktardı.



BBC’nin maaşlar arasındaki farkı “roller arasındaki farklar” ile açıkladığını ifade eden Gracie, şikayeti üzerine başlayan süreçte yaşadıklarını da “cesaret kırıcı” diye nitelendirdi.



Kurumun en kıdemli editörleri arasında yer alan Gracie, 2009’da da bir canlı yayın sırasında maaşının yılda 92 bin sterlin (yaklaşık 460 bin TL) olduğunu açıklamıştı.



Gracie, BBC’de çalışmaya devam edeceğini ancak cinsiyete bağlı maaş ayrımcılığının olmadığı bir birimi tercih edeceğini açıkladı.



BBC temmuz ayında en yüksek maaş verdiği çalışanlarının listesini yayımlamış, listede aynı görevi yapan kadın ve erkekler arasında yılda 200 bin sterlini bulan farklar olduğu görülmüştü.

