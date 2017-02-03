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BBDSO'dan "Alman romantikleri" konseri

- Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Alman besteciler Brahms ile Reinecke'nin eserlerini seslendirdi

BBDSO'dan

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Alman romantikleri" konseri verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İtalyan şef Lorenzo Castriota'nın yönettiği konserde, Alman romantizminin önde gelen bestecilerinden Johannes Brahms'ın "akademik festival" uvertürü ve "4 numaralı mi minör senfonisi" seslendirildi.

Konsere solist olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi Flüt Sanatçısı Onur Türkeş katıldı.

Konser sonunda Bursalı müzikseverler konuk sanatçıları ve orkestrayı uzun süre ayakta alkışladı.






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Anahtar Kelimeler:
BBDSOC. ReıneckeJ. BrahmsLorenzo CastriotaOnur Türkeş
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