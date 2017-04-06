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BBDSO'dan "İspanyol Gitar" konseri

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "İspanyol Gitar" konserinde besteci Gökçe Altay'ın "Kırılmış" ve Isaac Albeniz'in "Iberia Süiti" adlı eserleri Bursalı sanatseverler için ilk kez seslendirdi.Merinos Atatürk...

BBDSO'dan

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "İspanyol Gitar" konserinde besteci Gökçe Altay'ın "Kırılmış" ve Isaac Albeniz'in "Iberia Süiti" adlı eserleri Bursalı sanatseverler için ilk kez seslendirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi Şefi Mikhail Kircchoff yönetti.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Klasik Gitar Sanat dalı öğretim üyesi, gitar sanatçısı Kağan Korad'ın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserin ilk yarısında Gökçe Altay'ın yamaç paraşütü yaptığı sırada yaşadığı travmatik bir kazayı anlattığı "Kırılmış" adlı eseri Bursalı sanatseverler tarafından beğeni kazandı.








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"İspanyol Gitar""Kırılmış"BBDSOBursaBursa Bölge Devlet Senfoni OrkestrasıGökçe AltayMikhail Kircchoff
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