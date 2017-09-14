BBP Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, Kuzey Irak'taki yapılması planlanan referandum sonrası bağımsızlık ilanı gerçekleşirse Türkiye-Irak sınırının belirlendiği Ankara Antlaşması'nın ihlal edileceğini belirterek, bu durumda Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırlarını yeniden gündeme alabileceğini söyledi.

BBP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Kuzey Irak’ta yapılması planlanan referandumun Türkiye ve bölge için tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Karacan, BBP’nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2003’teki Irak işgali öncesinde hazırladığı ve devlet yetkililerine de sunduğu raporla bölgede bugün yaşanan gelişmelere dikkat çektiğini söyledi.

Karacan, Kerkük'ün Türkmen şehri olduğunu ifade ederek bölgesel yönetimin şehrin demografik yapısını değiştirmeye çalıştığına dikkat çekti.

- "Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırlarını yeniden gündeme getirmesi gerekir"

Kuzey Irak'taki referandum öncesi Türkiye’nin atması gereken adımlar bulunduğunu dile getiren Karacan, şunları kaydetti:

“Referanduma karşı olduğunu resmi olarak ilan etmiş olan başta Irak hükümeti ve İran ve diğer bölge ülkeler ile diplomatik girişimde bulunarak, referandumun muhtemel sonuçlarına karşı ortak hareket kararı alınmalıdır. Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşat Salihi, Türkiye’de en üst düzeyde kabul edilerek oradaki Türkmen kardeşlerimize desteğimiz ilan edilmelidir. Referandumdan önce TBMM özel gündem ile toplanmalı ve referandum sonuçlarının hiçbir şekilde tanınmayacağını ilan etmelidir. Garantör ülke sıfatımızla, muhtemel saldırı ve katliam girişimlerine karşı başta Kerkük olmak üzere bölgedeki Türkmen nüfusunun yoğun olduğu yerlerde gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.”

Türkiye-Irak arasındaki sınırın 1926'daki Ankara Antlaşması ile belirlendiğini hatırlatan Karacan, "Referandum sonrası bağımsızlık ilanı söz konusu olursa Ankara Antlaşması ihlal edilmiş olacaktır. Türkiye'nin son Mebusan Meclisi'nin ilan ettiği Misak-ı Milli sınırlarını yeniden gündeme getirmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

- "Varlık Fonu ikinci bir borçlanma alanı haline dönüştürülmemelidir"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yeliz ise ekonomik gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunarak acilen işsizlik rakamlarını düşürecek ekonomik tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Ekonomi alanında kalıcı ve uzun vadeli düzenlemeler yapılmasını isteyen Yeliz, şöyle konuştu:

"Marka bilinci, AR-GE, inovasyon konularında işletmelerin önü açılmalıdır. KOSGEB doğrudan imalat sanayisine odaklanmalıdır. Rekabetçi sanayi ve ürün bazında birikimli KOBİ’lere destek verilmelidir. Her biri belirli alanda uzmanlaşmış yeni teknoloji merkezleri oluşturulmalıdır. Tüm şirketlerin ortak odak şirket haline getirilerek stratejik ağları oluşturulmalıdır. Gerekli olan finansman desteği de Varlık Fonu'ndan sağlanmalıdır. 40 milyar dolar seviyesinde beklenen cari açık ve 420 milyar dolar borcumuz olduğu gerçeğini gözden kaçırmamalıyız. Hazinenin borçlanması ve kefaleti tehlikeli boyutlara ulaşmamalıdır. Buna ilaveten Varlık Fonu ikinci bir borçlanma alanı haline dönüştürülmemelidir. İşsizlik ve emeklilik fonları geleceğimizin bugünden kullanılması aracı yapılmamalıdır."

BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican ise 16 Nisan halk oylaması sonrası partilerinin tüm teşkilatlarında yenilenme ve çalışma kampanyası başlattıklarını belirterek ilçe kongrelerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Mican, 1 Ekim pazar günü Eyüp’te il kongrelerini yaparak büyük kongreye hazırlanacaklarını kaydetti.

