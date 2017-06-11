BBP Genel Başkanı Destici Almanya'da:

FRANKFURT (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Almanya’da on binlerce terör örgütü üyesi var, PKK üyesi var, FETÖ üyesi var, DHKP/C üyeleri var, başka terör örgütü üyeleri var. Dolayısıyla bunları Türkiye’ye iade etmesi lazım." dedi.

Destici, Avrupa Türk Birliği’nin (ATB) Frankfurt yakınlarındaki Mörfelden-Walldorf'ta düzenlediği iftar programına katılmak üzere Almanya'ya geldi. Burada iftar öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Destici, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını ve bu günlerde olağanüstü süreçlerden geçtiğini söyledi.



Terörün 30 yıldan fazla süredir Türk milletini hedef aldığını anlatan Destici, "Ama şu aşamada teröre karşı, tüm unsurlarına karşı ciddi ve kararlı bir mücadele var. Bu mücadelede şu anda netice alınıyor. Ve biz de BBP olarak bu mücadeleyi destekliyoruz.” diye konuştu.



Türkiye’nin sorununun sadece içeride olmadığını dile getiren Destici, çevre ülkelerdeki sorunların da Türkiye’yi olumsuz etkilediğini ifade etti.



Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krize değinen Destici, şunları söyledi:



"İslam ülkeleri arasında bir problem varsa bunlar konuşularak çözülebilir. İslam ülkelerinin oluşturduğu teşkilatlar var, İslam İşbirliği Teşkilatı bunlardan bir tanesi. Dışişleri bakanlarının bağlı olduğu teşkilat var. Dolayısıyla bu teşkilatlar bir araya gelir ve Katar’la problemler ne ise bunlar masada diyalog yoluyla çözülür. Ama şimdi bakıyoruz ki Suudi Arabistan’ın başını çektiği bazı ülkeler bu diyalogdan bugüne kadar kaçındılar ama inşallah bundan sonra aklıselim hakim olur ve konuşarak masada diyalog yoluyla bu problemler çözülür.

Aslında ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ziyaretinden hemen sonra bu konu gündeme geldi. Dolayısıyla bunun arkasında da ABD’nin olduğu çok açık ve net bir şekilde görünüyor."

- Almanya ve Avrupa ile ilişkiler

Türkiye’nin Almanya ve Avrupa ile ilişkilerini de değerlendiren Destici, Almanya’nın terör örgütü üyelerine kucak açtığını bugün olduğu gibi daha önce de söylediklerini vurguladı.



Almanya’da binlerce terör örgütü üyesi bulunduğunu belirten Destici, şunları kaydetti:



"Almanya'da on binlerce terör örgütü üyesi var. PKK üyesi var, FETÖ üyesi var, DHKP/C üyeleri var, başka terör örgütü üyeleri var. Dolayısıyla bunları Türkiye’ye iade etmesi lazım. Bunları iade ettiği anda ya da Türkiye’nin bu husustaki taleplerine olumlu cevap verdiği anda İncirlik diye bir problem de olmaz Almanya-Türkiye arasında. Başka problemler de olmaz.”



Destici, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilere ilişkin ise "Bize göre Türkiye bugün AB üyeliği talebini geri çekmeli ancak AB ve birlik üyesi ülkelerle ilişkilerini olumlu anlamda en üst düzeye çıkarmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan basın toplantısına ATB Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu ve ATB Genel Sekreteri Murat Canik de iştirak etti.







