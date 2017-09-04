BBP Genel Başkanı Destici:

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Arakan'da yapılan zulümler, katliama dönüşmüş durumda. Niye böyle bir katliamla karşı karşıya kalıyorlar? Sadece ve sadece Müslüman oldukları için." dedi.

Destici, BBP İl Başkanlığı'nın Sivas Selçuklu Vakfı'nda düzenlediği programda partililerle bayramlaştı.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kazanılan birçok zaferin temelinin bu kongrede atıldığını bildirdi.

Destici, bayram sevinci yaşadıklarını ancak İslam dünyasındaki kan ve gözyaşının kendilerini hüzne boğmaya devam ettiğini belirterek, "Arakan'da yapılan zulümler, katliama dönüşmüş durumda. Niye böyle bir katliamla karşı karşıya kalıyorlar? Sadece ve sadece Müslüman oldukları için. Haçlı zihniyeti 4 milyon Müslümanı niye öldürmüşse, Myanmar'ın faşist yönetiminin askerleri de bizim kardeşlerimizi sırf Müslüman oldukları için yani adları Ayşe, Fatma, Abdullah, Ömer, Ali olduğu için öldürüyor. Başka bir sebep yok. Allah'a inandıkları için öldürüyorlar. Onun için bizler bu kardeşlerimize sahip çıkma sorumluluğundayız." diye konuştu.

Bu zulme karşı haykırılması gerektiğini vurgulayan Destici, "Yetki sahibi olanlar mutlaka harekete geçmek zorunda. İslam ülkelerinin başındaki devlet başkanlarının, yöneticilerinin hepsinin bu zulme 'dur' demek için harekete geçmesi lazım. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hala toplanmamış ve caydırıcı bir karar alamamış olmasını kınıyorum. Türkiye bu konuda girişimlerde bulunuyor. Bu girişimlerin daha da artırılması ve sonuç alınacak noktaya getirilmesi lazım." ifadesini kullandı.

Destici, Türkiye'nin bölgeye insani yardımları artırması ve her türlü desteği vermesi gerektiğini de kaydetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararına da değinen Destici, "Biliyorsunuz Barzani, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapacakları yönündeki kararını kamuoyuyla paylaştı. Hadsizleşerek, bu referandum kararının içine Kerkük'ü de dahil edecekleri gibi bir açıklamada bulundu. Şu anda Kerkük'ün nüfusunun çoğunluğun ne olduğunun bizim nezdimizde hiçbir önemi yok. Kerkük bir Türk şehridir ve inşallah Müslüman Türk yurdu olarak kalacaktır." dedi.

Türkiye'nin Kerkük'te böyle bir oylamaya asla müsaade etmeyeceğini tüm dünyaya haykırması gerektiğini savunan Destici, "Dolayısıyla Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırlarını işletme hakkı vardır. Türkiye bundan çekinmeyeceğini ve bunu da uygulayacağını açıklamalıdır. Çünkü o bölge asla terk edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, teröre karşı topyekun mücadele verildiğini ve bunu desteklediklerini de sözlerine ekledi.