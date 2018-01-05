BBP Genel Merkez binasındaki yangın

ANKARA (AA) - BBP Genel Merkez binasındaki yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi konusunda gerekli örneklerin alındığı, olaya ilişkin bilirkişi raporlarının isteneceği belirtildi.

Partinin genel merkez binasında 3 Ocak'ta meydana gelen yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar sürüyor.

İtfaiye ve polis ekipleri, olayı tüm yönleriyle ortaya çıkarmak için partinin genel merkez binasında çalışmalarını tamamladı.

Olaya ilişkin farklı bulgular ve örnekleri alan ekipler, bunlar üzerinde kriminal çalışmalarına başladı. Ayrıca, olaya ilişkin bilirkişi raporlarının da isteneceği belirtildi.