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BBP Genel Merkezi'nde yangın

- Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nin başkanlık katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi - Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü

BBP Genel Merkezi'nde yangın

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez binasının başkanlık katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan 4 katlı BBP Genel Merkezi'nin, başkanlık makamının bulunduğu 4. katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, genel merkez binasının çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Parti görevlileri, binanın 3. katındaki salonda Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplantı yapıldığı sırada bir patlama sesinin duyulduğunu, yangının da patlamanın ardından çıktığını belirtti.

Maddi hasarın meydana geldiği binada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik PartisiYangın
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