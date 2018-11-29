BBVA'nın yeni CEO'su Onur Genç iş felsefesini anlattı

MADRİD (AA) - Garanti Bankası'nın hakim ortağı İspanyol bankası Bancı Bilbao Vizcaya Argentaria'da (BBVA) Üst Düzey Yönetici (CEO) olarak atanan Onur Genç, "Küreseliz ve benim CEO olarak atanmam bu gücümüzün en açık göstergesi." dedi.

Genç, BBVA İletişim Ofisi tarafından yayımlanan röportajında, BBVA'nın CEO'su olarak atanmasının kendisi için de bir sürpriz olduğunu söyledi. "Gerek bireysel, gerekse uluslararası tecrübesinin, BBVA grubunun sahip olduğu küreselleşmenin doğal gerçeğinin bir yansıması" olduğunu düşündüğünü kaydeden Genç, "BBVA'nın geçiş sürecinin bir parçası olmaktan çok büyük heyecan duyuyorum. Yeni görevimde bankaya hizmet etmek benim için bir onur." ifadesini kullandı.

Yönetici olarak talepkar biri olduğunu ancak bireysel performanslara da önem verdiğini ve görüşlerinin BBVA değerleriyle örtüştüğünü vurgulayan Genç, "Takım çalışması, güven, sorumluluk ve hızlı bir şekilde eyleme geçme" ilkelerini temel aldığını kaydetti.

Büyük şirketler ve kişilerle çalıştığı için şanslı bir iş kariyerine sahip olduğunu ifade eden Genç, 13 yılını geçirdiği McKinsey firmasındayken 4 ülkede yaşadığını ve 10'dan fazla ülkede de projeler gerçekleştirdiğini anlattı. McKinsey'den sonra Türkiye'de Garanti Bankası ve ardından BBVA'nın ABD'deki bankasında yöneticilik yaptığını anlatan Genç, "Çevremdeki insanlar ve birlikte çalışmaktan gurur duyduğum büyük ekipler sayesinde çok farklı ortamlarda inanılmaz tecrübeler kazandım ve her zaman gerçek başarının müşteri, çalışan, hissedar ve toplumun geneline hizmet olduğuna inandım." açıklamasında bulundu.

Bankacılığın teknoloji güdümüyle ilerleyen önemli endüstri olduğunun altını çizen Genç, elektronik bankacılıkta dünyada en ileri düzeyde, İspanya'daki, ardından Türkiye'deki cep telefonu uygulamalarının dünya düzeyinde en iyisi olduklarını söyledi.

"Küresel operasyonları ve beklentileri olan bir İspanyol bankasıyız." diyen Genç, bankacılık sektörünün yaşadığı en önemli zorluğun dijital çağda sürekli değişen müşterinin taleplerine cevap verme gereği olduğunu ancak BBVA'nin "dönüşümü diğerlerinden çok daha erken başlatan bir vizyona sahip olduğunu" kaydetti.

Evli ve ikiz çocuk babası 44 yaşındaki Genç, BBVA'nın CEO'su olarak üstleneceği yeni görevden dolayı ilk olarak Madrid'de ailesi için bir ev ve çocuklarına okul bulacağını, İspanyolcasını da geliştireceğini söyledi. 31 Aralık'ta resmi olarak BBVA CEO'su görevine başlayacağını ifade eden Genç, "Meslektaşlarımdan bana istedikleri dilde yazmalarını, rahat olmalarını isteyeceğim. İlk günden itibaren her birine yazdıkları dilde cevap vereceğim. Konuşmalarımız da aynı şekilde olacak. Zamana ihtiyacım olacak ve herkesten sabırlı olmalarını isteyeceğim." dedi.



