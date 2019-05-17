BCB Counseling yeni CEO’sunu seçti Boğaziçi Üniversitesi mezunları tarafından kurulan BCB Counseling yönetim danışmanlık şirketinin CEO’su Seden Eyüboğlu oldu.

Kendisi de Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji mezunu olan Seden Eyüboğlu, uzun yıllar TÜSİAD’da Sosyal Politika Araştırmaları Bölüm Sorumlusu ve Hollanda merkezli Multi şirketinde Pazarlama ve İletişim Direktörü olarak çalıştıktan sonra; bireysel pazarlama ve iletişim danışmanlığına devam ederek UNIQ Hall, Turkmall Gayrimenkul, Zorlu Performans Sanatları Merkezi gibi firmalara danışmanlık hizmeti verdi. 20 yıllık birikimiyle BCB Counseling’e CEO olarak atanan Eyüboğlu, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur.



Seden Eyüboğlu, 20 yıla sığdırdığı farklı alanlardaki iş deneyimlerini BCB’nin yapısına taşıyacak.