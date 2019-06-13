Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin hasan işletim sistemi
LPG üretimi azaldı
LPG üretimi azaldı
Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika
Küre Dağları'na sertifika
Avrupa'da drone için yeni kurallar
Drone için yeni kurallar
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı

BDDK'dan kredi kartı asgari ödeme oranlarında değişiklik

- Değişiklik kapsamında, ödenmesi gereken asgari tutar, dönem borcunun yüzde 30'undan aşağı olamayacak - Yeni tahsis edilen kredi kartlarında ise kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı asgari ödeme yapılamayacak

BDDK'dan kredi kartı asgari ödeme oranlarında değişiklik
banner17

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmeliğinde değişikliğe giderken, daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve 40 olan asgari ödeme oranlarını yüzde 30'a düşürdü.

BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikler kapsamında, kredi kartı sözleşme şartları doğrultusunda ödenmesi gereken asgari tutarın belirlendiği maddelerde düzenlemeye gidildi. Düzenleme ile daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve 40 olan asgari ödeme oranları yüzde 30'a düşürüldü.

Buna göre, ödenmesi gereken asgari tutar, dönem borcunun yüzde 30'undan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı olamayacak. Öte yandan banka, bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebilecek.

Değişiklik yapılmadan önce, ilgili madde yönetmelikte şu şekilde yer alıyordu:

"Ödenmesi gereken asgari tutar, kredi kartı limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 30'undan, kredi kartı limiti 15 bin liradan 20 bin liraya kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 35'inden, kredi kartı limiti 20 bin lira ve üzerinde olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 40'ından ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı olamayacak ve banka bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebilecek."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BDDKKredi KartıResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5