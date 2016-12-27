BDT ülkelerinde sanayi ve taşımacılık artışa geçti

TAŞKENT (AA) - Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde, bu yılın 10 ayında sanayi üretimi ortalama yüzde 0,1, taşımacılık hacmi ise yüzde 0,3 arttı.

Son yıllarda belirgin ölçüde gerilemenin yaşandığı BDT ülkelerindeki sanayi üretimi ve taşımacılık hacmi, uzun bir aradan sonra bu yılın ocak-ekim döneminde artışa geçti.

Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan'ın üyesi, Türkmenistan'ın da gözlemci üyesi olduğu BDT'nin Devletlerarası İstatistik Komitesi verilerine göre, söz konusu ülkelerde sanayi üretimi bu yılın 10 ayında ortalama yüzde 0,1 artış kaydetti.

Yılın 10 ayında BDT ülkeleri arasındaki en yüksek sanayi üretimi artışı yüzde 16,7 ile Tacikistan'da gerçekleşti. Sanayi üretimi artışında Tacikistan'ı yüzde 6,5 ile Ermenistan, yüzde 5,8 ile Özbekistan, yüzde 1,9 ile Ukrayna ve yüzde 0,3 ile Rusya takip etti.

Söz konusu dönemde BDT ülkeleri arasında sanayi üretimi yüzde 1,7 ile en fazla Kazakistan'da gerilerken, Kazakistan'ı yüzde 1,5 ile Belarus, yüzde 0,6 ile Kırgızistan ve yüzde 0,2 ile Azerbaycan izledi.

Verilere göre, bu yılın 10 ayında BDT ülkelerdeki taşımacılık hacmi de ortalama yüzde 0,3 arttı. Ocak-ekim döneminde taşımacılık hacmi Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan ve Ermenistan'da artarken, Belarus, Moldova, Kazakistan ve Tacikistan'da ise geriledi.

BDT ülkelerinde geçen yıl sanayi üretimi ortalama yüzde 3,3, taşımacılık da yüzde 2,4 gerilemişti.