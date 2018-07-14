Bebeği için üretti şimdi tüm Türkiye'ye satıyor

BURSA (AA) - ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da yaşayan kimyager Çiğdem Ardıç, 4 yıl önce doğan bebeği için sağlıklı tarifler denerken yaptığı bebe bisküvilerini, bugün Türkiye'nin dört bir tarafına gönderir hale geldi.

Çiğdem Ardıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce ek gıdaya başlayan bebeği için doğal besin arayışına girdiğini anlattı.

Bebeği için en iyisini araştırırken marketlerde satılan bebek maması ve ek gıdaların birçoğunun şeker ve katkı maddeleri içerdiğini gördüğünü vurgulayan Ardıç, sonrasında ise bebekler için sağlıklı tariflere yöneldiğini söyledi.

Bu tarifleri sosyal medyada açtığı "Aşçı Anne" hesabı üzerinden diğer annelerle paylaştığını dile getiren Ardıç, şöyle devam etti:

"Bebe bisküvisi tarifimi de paylaştım. Birçok anne bana mesaj atarak bu bisküvilerin satışını yapıp yapmadığımı sordu. Ben de zaten Türkiye'de ek gıdaya geçişte yapılan en büyük yanlışın hazır paket bebe bisküvilerinin bebek beslenmesine sokulması olduğunu düşünüyordum. Bu noktada bunun iyi bir iş fikri olabileceğini düşündüm ve 'Aşçı Anne' markasıyla bebe bisküvisi üretip satmaya başladım."

Ardıç, çalıştığı işletmeden ayrıldığını kendi küçük markasıyla üretim yapmaya başladığını ifade ederek "Bırakın rafine şekeri içinde glikoz ve fruktoz şurubu olan ürünler bebeklere sunuluyordu. Bu ürünleri bebeklerin beslenme rutinine sokmak bana doğru gelmedi ve bu alanda bir eksiklik gördüm. Şimdi yaptığım sağlıklı, katkısız bisküvileri birçok bebeğe ulaştırmak beni mutlu ediyor." diye konuştu.

- Tam tahıllı bisküvi

Yaptığı bisküvilerin doğal içerikli olduğunu vurgulayan Ardıç, şunları söyledi:

"Bisküvilerimizin içeriğinde tam tahıl un karışımımız var. Tam tahıl olması lif oranı yüksek olduğu için önemli. Yağ olarak da sadece tereyağı ve zeytinyağı kullanıyoruz. Bunun dışında köy yumurtası, yoğurt ve doğal tarçın kullanıyoruz. Bisküvilerin içeriğinde şeker, katkı maddesi ya da bebeklere yasak olan hiçbir madde yok. Biz tamamen stoksuz çalışıyoruz. Bugün aldığımız siparişleri ertesi gün üretiyoruz ve aynı gün kargoyla gönderiyoruz. Böylelikle anneler taze bisküvileri bebeklerine yedirebiliyorlar. Anneler de bebekler de mutlu."

Ardıç, Türkiye'nin her yerinden sipariş aldıklarını, Hakkari'den Konya'ya birçok ile gönderdiklerini söyledi.

Süt alerjisi olan bebekler için de bisküvileri bulunduğunu aktaran Ardıç, bunun yanında keçiboynuzu unlu bebe bisküvisi, çörek otlu bebek krakeri, bebek tarhanası, bebek mantısı ve peksimet gibi yan ürünler de ürettiklerini kaydetti.



