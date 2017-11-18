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Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

- Malatya'da yeni dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı iddia edilen kadının tutuklanmasına karar verildi

Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp cesedini çöp konteynerine attığı iddia edilen anne tutuklandı.

Merkez Battalgazi ilçesinin İskender Mahallesi'nde temizlik görevlileri, çöp konteynerinde bebek cesedi gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, yeni doğan bebeğin öldürüldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri, bebeği kısa süre önce dünyaya getirdiği belirlenen S.G'yi gözaltına aldı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.G, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
CinayetMalatyaYeni Doğan Bebek
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