Bebeğini öldürdüğü öne sürülen kadın beraat etti

ADANA (AA) - Adana'da gayrimeşru ilişkiden doğan bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan üniversite öğrencisi kadın beraat etti.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen hafta ara kararla tahliye edilen sanık Melek D. (22) ile avukatı katıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Melek D. savunmasında, bebeğinin ölü doğduğunu iddia ederek suçlamayı kabul etmedi.

Gaziantep’te üniversitede öğrenim görürken H.G. ile tanışıp arkadaş olduklarını belirten sanık, şunları kaydetti:

"H.G’den hamile kaldım. Önce bebeği aldırmayı düşündük paramız olmayınca aldıramadık. Hamileliğimden ailemin haberi yoktu. Kilolu olduğum için de kimse anlamadı. Sancım başlayınca tuvalete gittim. Bebek kafasının üstüne düştü. Bebeği tutamadım. Kendime gelip bebeği kucağıma aldığımda ölmüştü. Fotoğrafını çektim. Beze sarıp bir gün odamda bıraktım. Bebeğimi ben öldürmedim, düşerek öldü. Kimse anlamasın diye bebeğimi daha sonra babamın mezarına götürüp gömdüm. H.G'nin evli ve 3 çocuğunun olduğunu da beni telefonla arayan bir kadından öğrendim. Ben bebeğimi sağ doğurmak istiyordum. H.G'de bebeğimi nüfusuna kayıt ettireceğini söylemişti. Suçsuzum beraatimi istiyorum.”

Adana Adli Tıp Kurumunun, "bebeğin cesedinin çürümüş olması yüzünden kesin ölüm nedeninin belirlenmesinin mümkün olmadığı" yönündeki otopsi raporunu değerlendiren mahkeme heyeti, Melek D'nin bebeğini öldürdüğüne dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı, suçu işlediğinin de sabit olmadığını gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Evli ve 3 çocuk babası H.G. (33) ile yaşadığı gayrimeşru ilişkiden 10 Ağustos'ta dünyaya gelen bebeğini öldürüp babasının mezarına gömdüğü iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklanan Melek D. hakkında "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüphelinin evde dünyaya getirdiği bebeğini ağlaması nedeniyle anne ve ağabeyinin durumu öğrenmesinden endişelenerek beton zemine atarak öldürdüğü öne sürülmüştü.