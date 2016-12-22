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Bebeğinin ölümüne neden olduğu iddia edilen anneye ceza verilmedi

- Mahkeme, Konya'da 2,5 aylık erkek bebeğinin başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan anne hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi

Bebeğinin ölümüne neden olduğu iddia edilen anneye ceza verilmedi

KONYA (AA) - Konya'nın Akören ilçesinde 2,5 aylık bebeğinin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan anneye, ceza verilmedi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Saniye Taşkın katıldı.

Son sözü sorulan Taşkın, bebeğini yıkamak için banyoya götürdüğünü, sabunladıktan sonra çocuğun elinden kayıp yere düştüğünü söyledi.

Bebeğinin kafasını yere çarptığını, bunun üzerine hemen kucağına aldığını ifade eden Taşkın, şunları kaydetti:

"Kafasını kontrol ettim. Şişlik oluşmuştu ancak gözlerinde herhangi bir değişiklik yoktu. Daha sonra çocuğu yatağa yatırdım ve vücudunda düşmeden dolayı bir zarar olup olmadığını kontrol ettim. Ancak vücudunda herhangi bir zarar olmadığını gördüm. Çocuk ağlıyordu ama bilinci yerindeydi. Ben hiç yanından ayrılmadım, sürekli onu izledim. Ayrıca çocuğu uzunca bir süre uyutmadım. Sonrasında herhangi bir anormallik görmeyince çocuğumu uyuttum. Sonraki günlerde durumunda bir kötüleşme olmadı. Vefat ettiği gün aniden ateşlendi. Ben de hemen elini yüzünü yıkayıp hastaneye götürdüm. Ertesi gün hastanedeki yetkililer bana çocuğun öldüğünü söylediler. O an kriz geçirdim ve polisler geldi. Onlara da olayı anlattım. Suçlamayı kabul etmiyorum."

Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında Uğur Taşkın'ın ölüm nedeninin künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması olduğunun tespit edildiğini, çocuğun kasten öldürülmesiyle ilgili somut olay ya da husumet bulunmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, "Olası kastla altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan açılan kamu davasında, Saniye Taşkın'ın eyleminin "taksirle öldürme" suçunu oluşturduğuna, kişisel ve ailevi durumu dikkate alınarak sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Konya'nın Akören ilçesinde, 12 Eylül 2015'te, 2,5 aylık bebeği Uğur Taşkın'ın ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle anne Saniye Taşkın (33) gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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