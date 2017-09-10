Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'da girdiği 3 ayrı apartmandan bebek arabası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Kent merkezindeki 3 ayrı apartmanda kapı önlerine bırakılan bebek arabalarını çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
Görüntülerden hırsızlık şüphelisinin daha önce çeşitli suçlardan kaydı bulunan N.K. (39) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Suçunu itiraf eden şüphelinin, ifadesinde bebek arabalarını çaldıktan sonra ikinci el eşya alım satımı yapan yerlere 30 lira karşılığında sattığını söylediği öğrenildi.
Görüntülerde, apartmana giren şüphelinin, bebek arabasını kapı önüne çıkarması, ardından etrafı kontrol ettikten sonra arabayı alarak hızla uzaklaştığı görülüyor.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.