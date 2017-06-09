Bebek katilini arayan polis, bir diğer bebeğin ölümünü aydınlattı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Elbistan ilçesinde 14 günlük bebeğinin ölümüne neden olduğu şüphesiyle gözaltına alınan anne tutuklandı, baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine ekipleri, geçen mart ayında yaşanan erkek bebek cinayetinin faillerini araştırırken, başka bir bebeğin ölüm nedenini çözdü.

Hastane kayıtlarını inceleyen polis, Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Ali (33) ile Hatice T. (21) çiftinin dünyaya getirdikleri 14 günlük kız bebeklerinin topuğundan alınan kanın hastaneye getirmediklerini belirledi.

Ekipler, şüphe üzerine gittikleri çiftin evinde, bebeğin orada bulunmadığını belirledi. Gözaltına alınan anne Hatice T. Emniyetteki ifadesinde, banyo yaptırdığı sırada bebeğin boğulduğunu, korktukları için bebeği Yalak Mahallesi kırsalında boş bir araziye gömdüklerini itiraf etti.

Gömüldüğü yerden çıkartılan isimsiz bebek, Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Hatice T, ''kasten adam öldürmek'' suçundan tutuklandı. Baba Ali T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

