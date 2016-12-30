BEDAŞ, planlı elektrik kesintilerini iptal etti

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) 30, 31 Aralık ve 1 Ocak’ta yapacağı planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını erteleme kararı aldı.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, kesintisiz enerji sağlamak için tüm imkanların seferber edildiği belirtilerek, yetkili kurum ve kuruluşlarla tam koordinasyon halinde çalışıldığına ve bundan sonra da aynı yöntemin izleneceğine işaret edildi.

BEDAŞ’ın 30, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerine yönelik ertelediği yatırımlar süresince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurallarının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisinin yapılması öngörülüyordu. Yatırımlar, Çatalca, Sarıyer, Güngören, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerindeki bazı mahalleleri kapsıyordu. Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi uygulanacak olduğu halde, yatırımların ertelendiği ilçe, sokak ve mahalleler şöyle sıralanıyor:

Karamandere Mahallesi, Karaman Dere Sokak, Müjde Çıkmazı Sokak, Münir Sokak, Müslim Çıkmazı Sokak, Müstesna Sokak, Nakış Çıkmazı Sokak, Karacaköy Merkez Mahallesi, Açelya Çıkmazı Sokak, Mustafa Kemalpaşa Caddesi, Ferah Çıkmazı Sokak, Karacaköy Caddesi, Rehber Çıkmazı Sokak, Narin Sokak, (Çatalca İlçesi) ve civarında 30.12.2016 08.00-16.00 saatleri arasında,

Kireçburnu Mahallesi, Ada Sokak, Prof. Dr. Aykut Barka Caddesi, Alparslan Sokak, Akgül Sokak, Ülker Sokak, Duygu Sokak, Mehmet Efendi Çıkmazı Sokak, Sümbül Sokak, Akpınar Sokak, Akdeniz Sokak, (Sarıyer İlçesi) ve civarında 30.12.2016 09.00-13.00 saatleri arasında,

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi, Nadide Caddesi, Nadide Çıkmazı Sokak, (Güngören İlçesi) ve civarında 30.12.2016 09.00-17.00 saatleri arasında,

Terazidere Mahallesi, Gürsoy Sokak, Rüya Sokak, Karaman Sokak, Güneş Caddesi, Funda Sokak, Feza Sokak, Hakan Sokak, (Bayrampaşa İlçesi) ve civarında 30.12.2016 09.00-16.00 saatleri arasında,

Fevzi Çakmak Mahallesi, 904. Çıkmaz Sokak, 2.Bülbül Sokak, 2.Fabrikalar Sokak, Halkalı Caddesi, İzmir Sokak, Kanarya Sokak, Konfor Sokak, Kuzey Sokak, 6.Yıldız Sokak, (Küçükçekmece İlçesi) ve civarında 30.12.2016 09.00-13.00 saatleri arasında,

Atatürk Mahallesi, Akarsu Sokak, Dağhan Sokak, Savaş Sokak, (Esenyurt İlçesi) ve civarında 30.12.2016 09.00-20.00 saatleri arasında,

Ayazağa Mh, 208. Sokak, 131. Sokak, 130. Sokak, 128. Sokak, (Sarıyer İlçesi) ve civarında 30.12.2016 13.00-16.30 saatleri arasında,

Beylikdüzü OSB Mahallesi, 4. Caddesi, 5. Caddesi, (Beylikdüzü İlçesi) ve civarında 30.12.2016 15.00-19.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktı.