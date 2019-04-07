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BEDAŞ'tan Dünya Saati'ne destek

- BEDAŞ, küresel iklim değişikliğine dikkati çeken Dünya Saati etkinliğine, genel müdürlük binası dahil olmak üzere 36 binasında ışıklarını kapatarak destek oldu

BEDAŞ'tan Dünya Saati'ne destek
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), küresel iklim değişikliğine dikkati çeken Dünya Saati etkinliğine bu yıl da destek verdi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) dün 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirdiği Dünya Saati etkinliği sırasında BEDAŞ da genel müdürlük binası dahil olmak üzere 36 binasında ışıklarını kapattı.

WWF tarafından ilk kez 2007 yılında Avustralya’da başlatılan Dünya Saati etkinliğinin 2019 yılı teması "Doğa ve insan için yeni bir başlangıç" olarak belirlendi. Etkinliğe 135 ülkeden 2 milyar insan katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BEDAŞDünya Saati
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