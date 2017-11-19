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Bedensel engelli eniştesini öldürdüğü iddiası

- Tartıştığı bedensel engelli eniştesini öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

Bedensel engelli eniştesini öldürdüğü iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'da bedensel engelli eniştesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Göktaşlı Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Necdet Ulutaş'tan bir süre haber alamayan yakınları, dün Ulutaş'ı evinde ölü buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ulutaş'ın vücudunda bıçak kesikleri belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, durumundan şüphelendikleri kayınbiraderi B.A'yı gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde tartıştığı eniştesi Ulutaş'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
CinayetEmniyetEngelli
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