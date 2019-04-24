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BEE'O Propolis, Türkiye'yi İngiltere’de temsil etti

- BEE’O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı: - "Amacımız, ülkemizdeki tarımsal üretime ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak ve Anadolu propolisini bir dünya markası haline getirmek"

BEE'O Propolis, Türkiye'yi İngiltere’de temsil etti
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İSTANBUL (AA) - BEE'O Propolis, İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenen Avrupa'nın en büyük doğal ve organik ürünler fuarı olan Natural & Organic Products Europe’a katıldı.

BEE'O Propolis açıklamasına göre, 7-8 Nisan'da İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen Natural&Organic Products, Excel Londra’da binlerce kişiyi ağırladı.

BEE'O Propolis de, yurt dışında ürünlerini tüketicileriyle buluşturduğu BEE&YOU markası ile fuara katılım gösterdi. Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği "Sözleşmeli Arıcılık Modeli" ile ürettiği propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği, ham bal ve inovatif katma değerli karışım ürünlerini, yurt dışındaki tüketicilerine sundu.

BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, bu yıl ikinci kez katıldıkları bu fuarın ürünlerin binlerce kişiye ulaştığı çok önemli bir fuar olma niteliği taşıdığını belirtti.

Kendileri için uluslararası fuar katılımlarının hem tüketicilerle doğrudan temas hem de uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etme adına son derece önemli olduğunu aktaran Samancı, "Çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, ürünlerimizi ülkemizdeki eczanelerde, perakende satış noktalarında ve online satış kanallarında herkese ulaştırıyoruz; aynı zamanda 13 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Amacımız, ülkemizdeki tarımsal üretime ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak ve Anadolu propolisini bir dünya markası haline getirmek” şeklinde konuştu." ifadelerini kullandı.

BEE&YOU markası ile ürünlerini Amerika’da Amazon, CVS, Wallmart, E-bay’de ve 3500 perakende satış noktasında satışa sunan BEE’O Propolis, ayrıca Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, Avusturya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Pakistan'a da ürünlerini ihraç ediyor.

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