BEE'O Propolis'ten bahar kahvaltısı

İSTANBUL (AA) - BEE'O Propolis, bahar konseptiyle ünlü isimleri kahvaltıda buluşturdu.

BEE'O Propolis tarafından yapılan açıklamaya göre, BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Diyetisyen Dilara Koçak ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda, ünlü isimler bir araya geldi.

Kahvaltıda baharın habercisi taze çiçekler ile renkli bir konsept yaratan BEE'O Propolis, etkinlik kapsamında ürünlerini de tanıttı.

Propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal gibi arı ürünlerinden oluşan karışımlar ile BEE'O Propolis, konuklarına hem doğal hem de besleyici bir kahvaltı menüsü sundu. Geliştirdiği katma değerli inovatif ürünlerini hem Türkiye'de hem de yurt dışında tüketicilerle buluşturan BEE'O Propolis'in ürünleri, etkinliğe katılanlardan tam not aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Dilara Koçak ile böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ürünlerinin, her geçen gün daha çok kişiye ulaştığına vurgu yapan Samancı, insanların beslenmelerine doğal yollarla katkı sağladıklarını ifade etti.

Samancı, her geçen gün kendilerine olumlu geri dönüşlerini ileten tüketicilerle kocaman bir aile olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, ülkemizde bal dışındaki diğer arı ürünlerinin üretimini de yerli olarak başlattık ve propolis ve diğer arı ürünleri konusunda bir farkındalık yarattık. Bugün, 3 bin metrekare tesislerimiz, 95 çalışanımız, 500 arıcımız ve 150 bin kovanımızla Türkiye'nin en büyük propolis üreticisiyiz ve 13 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ülkemizin cemiyet hayatının önemli isimleriyle bu gururu paylaşmak istedik ve bu vesileyle birçok değerli kadınla bir araya geldik. Kovandan çıkan bu çok değerli arı ürünlerini tanıttık. Propolis, arı sütü, ham bal nedir, kullanım şekilleri nelerdir bunlardan bahsettik. Bizimle bu güzel günü paylaşan herkese çok teşekkür ederim."

Dilara Koçak ise 26 ödüle layık görülmüş bir kadın girişimci olan Aslı Elif Tanuğur Samancı ile gurur duyduğunu belirterek, "Ülkemize kattığı bu çok değerli ürünler ile hem ekonomiye hem de insan sağlığına ve beslenmesine katkı yapıyor. Özellikle bu yerli ürünlerimizin Amerika ve Avrupa gibi ülkelerde Aslı'nın vesilesiyle tüketicilerle buluşuyor olması beni daha da gururlandırıyor ve onun yolculuğuna benim de katkım olmasından mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.