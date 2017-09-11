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Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin dava

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, aralarında Başbakan Yardımcısı Bozdağ ile dönemin Emniyet Genel Müdürü Lekesiz'in de bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planına yönelik davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince yarın başlanacak

Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, aralarında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in de bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planına yönelik davanın görülmesine yarın başlanacak.

13 sanıklı davanın ilk duruşması Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Ankara Adliyesi'nde görülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Orhan Yıkılkan, Ali Bozgeyik, Cemil Çetin, Ferhat Fışkın, İbrahim Mert, Abdullah Serdar Acar, Coşkun Kazankaya, Yusuf Yiğit, Tarık Görener, Ramazan Atım, Özkan Doğanay, Nurettin Özdoğan ve Muharrem Demir Kale sanık olarak yer alıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı kurmay albay Orhan Yıkılkan, Genelkurmay çatı davasının da sanıkları arasında bulunuyor.

Sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "örgütün faaliyeti çerçevesinde, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37,5'er yıl hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Müştekiler arasında, 15 Temmuz'da Adalet Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dönemin Emniyet Genel Müdürü Lekesiz, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ile Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy yer alıyor.

- Kaçırma planı arabada ele geçirildi

İddianameye göre, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin araştırılması sırasında, şüpheli eski Jandarma Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in karargahın park alanındaki otomobilinde yapılan aramada, küçük kağıtlara hazırlanmış el yazısı notlar ele geçirildi.

Notların darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiği tarihte darbeciler tarafından, Bozdağ, Gökçek, Lekesiz, Aslan, Dinç ile Aksoy'un zorla derdest edilerek kaçırılmasına ilişkin planları içerdiği tespit edilmişti.

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Ankara 23. Ağır Ceza MahkemesiBekir BozdağFetöJandarma Okullar Komutanlığı
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