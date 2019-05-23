Beko'dan Novultra buzdolabı

İSTANBUL (AA) - Beko, tasarladığı Novultra buzdolabı ile geniş iç hacmi, tazelik paketi ve koku önleme sistemi özelliklerini bir arada sunuyor.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, tasarımı ve teknolojisiyle dikkati çeken Novultra buzdolabı; geniş iç hacmi, sahip olduğu tazelik paketi ve koku önleme sistemi ile tüketicinin en önemli 3 ihtiyacına cevap veriyor.

Beko Novultra buzdolabı 720 litrelik hacmi ile dikkati çekerken, "EverFresh+" özelliği, özel hava kanalları ve özel sebzelik tasarımı ile nem kontrolü ve ideal saklama koşulu sağlıyor. Bu sayede sebze ve meyveler, 30 güne kadar taze kalıyor.

Kahvaltılık sıfır derece bölmesi ise hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin saklanması için ideal bir alan oluşturuyor.

Üründeki koku önleme sistemi, ortama yayılan kötü koku moleküllerini parçalayabilen moleküller aracılığıyla buzdolabı içerisindeki istenmeyen koku oluşumunu yüzde 90'a varan oranda engelliyor.

A++ enerji seviyesine sahip Beko no-frost buzdolapları, mayıs sonuna kadar 2 bin 150 liradan başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

