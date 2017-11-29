Belarus'ta

MİNSK (AA) - Türkiye ile Belarus arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 25. yıl dönümü dolayısıyla başkent Minsk'te Türkiye'ye ait çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirileceği "Türk Kültür Günleri"nin resmi açılışı yapıldı.

Belarus Devlet Filarmoni Topluluğu Büyük Salonu'nda gerçekleşen açılış törenine Belarus Kültür Bakanı Yuriy Bondar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama ile pek çok sayıda davetli katıldı.

Yayman, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ile Belarus arasındaki karşılıklı kültür günleri vesilesiyle Minsk'te Türk Kültür Günleri programını başlattıklarını söyledi.

Geçen yıl Ankara ve Eskişehir'de Belarus Kültür Günleri etkinlikleri gerçekleştirildiğini anımsatan Yayman, Belarus kültürünün böylece Türkiye'de yakından tanınmasına imkan sağlandığını kaydetti.

Belarus'un 25 yıl önce bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Yayman, "Kültürün, sanatın dili aynıdır. Kültür ve sanat alanındaki ilişki ile birlikte iki ülke arasındaki kültürel diplomasi muhakkak geliştirilmelidir." diye konuştu.

Yayman, konukları Türkiye'ye davet etti.

- "Önemli ve büyük faaliyet"

Bondar ise halkların ve ülkelerin arasında iş birliğini güçlendirmesi ve geliştirmesi bakımından kültür günlerinin önemli olduğunu belirtti.

Belarus ve Türkiye'nin kültürel alandaki karşılıklı faaliyetlerinin dinamik bir şekilde geliştiğine dikkati çeken Bondar, "Ülkelerimiz arasındaki kültürel bağlılık son yıllarda iyice gelişti. Yıldan yıla bu güzel gelenek güçleniyor ve yeni kültürel içerikli projelerin hayata geçmesine neden oluyor. Bu ulusal kültür günleri Belarus ve Türk halkının birbirini daha çok tanımasına fırsat sağlayan önemli ve büyük faaliyetlerdir." ifadelerini kullandı.

Filarmoni binasının fuayesinde Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerinin yer aldığı fotoğraf sergisinin gösterime girmesiyle başlayan açılışta, Türk halk dansları ve opera gösterimi yapıldı. Türk halk müziği konserinin verildiği programda Osmanlı kıyafetleri defilesi sunuldu.

Belarus'un Molodeçno şehrinde devam edecek Türk Kültür Günleri 30 Kasım'da sona erecek.