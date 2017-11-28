Belarus'ta Türk Kültür Günleri

MİNSK (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türk Kültür Günleri nedeniyle bulunduğu Belarus'un başkenti Minsk'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Yayman, Türkiye ile Belarus arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 25. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "Türk Kültür Günleri" kapsamında Minsk’te temaslarda bulundu.

Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama ile görüşen Yayman, daha sonra Belarus’ta yaşayan bir grup Türk vatandaşı ile bir araya geldi.

Belarus Kültür Bakanı Yuriy Bondar ile bir görüşme gerçekleştiren Yayman, Minsk'te bulunan bazı üniversitelerde Türk dili bölümlerini ziyaret etti, rektörlerden bilgi aldı.

Minsk’te Devlet Filarmoni Topluluğu Büyük Salonu’nda bu akşam başlayacak Türk Kültür Günleri kapsamında farklı etkinlikler düzenlenecek. Programda klasik Türk müziği konseri, geleneksel Türk kıyafetleri defilesi ve halk dansları gösterisi yer alacak.

Yarın Molodeçno şehrinde devam edecek Türk Kültür Günleri 30 Kasım'da sona erecek.



