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Belçika polisinden "ceza yazmama" protestosu

- Polisler, çalışma koşullarını protesto için 2 hafta boyunca trafik cezası kesmeyecek

Belçika polisinden
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BRÜKSEL (AA) - Belçika'da bazı polisler, çalışma koşullarını, ücretlerini ve emeklilik şartlarını protesto için 2 hafta boyunca trafik cezası kesmeyecek.

Belçika'nın Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesi, ülkede görev yapan yaklaşın bin polis memurunun, 2 hafta boyunca trafik cezası kesmeyerek hükümeti protesto edeceğini belirtti.

Habere göre protestoya katılacak polisler, 15 Kasım'a kadar hatalı sürücülere ceza kesmek yerine sözlü uyarıda bulunacak.

Hükümetin emeklilik yaşını yükselten, kıdem tazminatlarını ve ücretli hastalık izinlerini düşüren reform paketini protesto eden polisler, çalışma koşullarının düzeltilmesini ve ücretlerinin iyileştirilmesini talep ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, emeklilik reformunu ve çalışma koşullarını protesto eden yüzlerce polis, AB Liderler Zirvesi günü hastalık izni kullanmıştı.

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