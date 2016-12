Belçika Türk Federasyonu binası önüne bombalı paket bırakılması

BRÜKSEL (AA) - Belçika Türk Federasyonu (BTF) Başkanı Ömer Zararsız, federasyon binasının önüne bombalı paket bırakılması karşısında sağduyulu hareket edeceklerini belirterek, "En kısa zamanda bu tür olayları kim yapıyorsa, kimler yaptırıyorsa detaylarını bulup gereken cezasının verilmesini yetkililerden talep ediyoruz." dedi.

Zararsız, federasyon binasına yönelik saldırı girişime ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Cuma namazı çıkışı 13.20 sıralarında federasyon binasının girişinde bir paket görüldüğünü aktaran Zararsız, hemen polise haber verdiklerini belirtti. Zararsız, "Polis gelip pakette tehlikeli bir patlayıcı olduğuna kanaat getirmiş ve bu paketi patlatarak, bütün malzemeleri toplayarak, akşam saat 17.20 itibarıyla sokağı açmıştır." dedi.

- "Kimin yaptığını bilmiyoruz"

Binada herhangi bir maddi hasar olmadığını bildiren Zararsız, "Şu anda elimizde kimin ne şekilde yaptığına yönelik herhangi bir delil yok. Belçika polisinin vereceği raporlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde elimize bilgi ulaştığı takdirde gerekli açıklamayı yapacağız." diye konuştu.

- "Bu tip olaylardan hiçbir zaman yılmadık"

Geçmişte olduğu gibi ileriki günlerde de bu tür olayların yaşanmaya devam edeceği düşüncesini dile getiren Zararsız, şöyle konuştu:

"Bu konuda teşkilatımızın gerek yöneticileri, gerek mensupları sağduyulu olmak zorundadır çünkü kimlerin neleri yaptığının farkında değiliz. Buna yönelik herhangi bir ipucu, bilgi elimizde mevcut değil. O yüzden biz bu türlü olaylardan hiçbir zaman yılmadık. Her zaman yasal çerçevede çalışmalarımız devam edecektir. Bu tür şeyler, bizi hiçbir zaman yıldırmayacaktır. Hiçbir zaman, bu türlü oyunlar içerisinde camiamızın ve gençlerimizin olmasına da müsaade etmeyeceğiz."

- "Sağduyulu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz"

Daha önce de Charleroi kentindeki federasyon binasına molotofkokteyli atıldığını hatırlatan Zararsız, "Bu tür şeylere biz sağduyulu bir şekilde Belçika'nın güvenlik güçlerinin vereceği raporlar doğrultusunda gereken çalışmayı yapıp yolumuza devam edeceğiz. Belçika devletinin kanunlarına güveniyoruz. En kısa zamanda bu tür olayları kim yapıyorsa, kimler yaptırıyorsa detaylarını bulup gereken cezanın verilmesini yetkililerden talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "Müsaade etmeyeceğiz"

Zararsız, yaşananın BTF tarihinde bir ilk bir olduğunu belirterek, "Birileri bir şekilde Belçika'da, Belçika Dernekler Yasasına uygun çalışan Türk Federasyonuna bağlı dernekleri, zannımızca birileriyle karşı karşıya getirme gayretinde. Bunlara müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "O terör birgün kendilerini de vurur"

Daha önce, Brüksel Havalimanı ve bir metro istasyonunun bombalı saldırıya uğradığını hatırlatan Zarasız, şöyle devam etti:

"Geçen günlerde Almanya'da oldu, Türkiyemizde, ana vatanımızda oldu. Terörün rengi, ırkı, cinsi olmaz. Her türlü terör örgütünü geçmişte olduğu gibi bugün de lanetliyoruz. Teröre zaman zaman destek verenler, zaman zaman flu görenler unutmasınlar ki o terör birgün kendilerini de vurmaktadır, vuruyordur da. Ülkemizi, milletimizi seven, aynı zamanda Belçika halkıyla her daim kardeş gibi geçinen bir federasyon olarak bugüne kadar hiçbir sıkıntımız olmadı bu yönlerde. Bundan sonra da olmaması için gereken gayreti yapıyoruz."

- Pakette patlayıcı çıktı

Öğle saatlerinde çoğunlukla Türklerin yaşadığı Schaerbeek Mahallesi'nde bulunan federasyon binasının merdivenlerine, içinde paket olan bir poşet bırakılmıştı. Bomba imha robotuyla patlatılan pakette yangına yol açabilecek bir düzenek çıkmış, Brüksel Savcılığı Sözcüsü Denis Goeman, paketin içindekinin patlayıcı olduğunu doğrulamıştı. Pakette, bir gaz tüpü ve ateşleme sisteminden oluşan düzenek bulunduğu belirtilmişti.

BTF'nin Charleroi kentindeki federasyon binasına da geçen ay molotofkokteyli ile saldırı düzenlemiş, olayın failleri bulunamamıştı.