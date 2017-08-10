Belçika ve Hollanda'dan ilaçlı yumurta operasyonu

BRÜKSEL (AA) - Belçika ve Hollanda polisi, iki ülkede yumurtalarda fipronil adlı böcek ilacının tespit edilmesinin ardından ortak operasyon yaptı.

Belçika yerel basınında yer alan haberlere göre, Belçika Federal Polisi Anvers şehri civarında 11 farklı yere baskın düzenledi. Birçok malzemenin ele geçirildiği baskına 70 polis katıldı.

Haberlerde, Belçika polisiyle eş zamanlı olarak Hollanda polisinin de baskınlar yaptığı, Belçika ve Hollanda'da tavuk çiftliklerine bakım sağlayan Chickfriend adlı şirketin 2 çalışanının gözaltına alındığı kaydedildi.

Chickfriend şirketinin fipronil içeren temizlik ürününü tavuk çiftliklerinde kullanması sonucu yumurtalara böcek ilacı bulaştığı iddia edilmişti.

- Lüksemburg da etkilendi

Bu arada Lüksemburglu yetkililer, fipronil adlı böcek ilacının ülkelerinde bazı yumurtalarda tespit edildiğini açıkladı.

Lüksemburg'da "Aldi" adlı süpermarketin tüm şubelerindeki yumurtaların toplatıldığı, incelenen yumurtalardaki fipronil düzeyinin yüksek olduğu ve çocukların tüketmesinin sakıncalı olacağı aktarıldı.

Hollanda, Almanya ve Belçika'da patlak veren yumurta krizi, yumurta ithalatıyla Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre'ye de sıçramıştı.



Avrupa genelinde yayılan yumurta krizinin Belçika'nın Anvers kentinde bulunan Ravel adlı şirketin, fipronil adlı böcek ilacını Dega-16 adlı temizlik ürününe karıştırmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.







