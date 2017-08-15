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Belçika'da dev omlet geleneği bozulmadı

- Malmedy kasabasında kurulan 4 metre çapındaki tavada pişirilen omlet için 10 bin yumurta kullanıldı - Katılımcılar, böcek ilaçlı yumurta skandalına rağmen korkmadan omleti yedi

Belçika'da dev omlet geleneği bozulmadı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa'daki böcek ilaçlı yumurta skandalı, Belçika'nın küçük bir kasabasında 22 yıldır devam eden dev omlet geleneğine gölge düşüremedi.

Ülkenin Fransızca konuşulan güneyindeki Malmedy kasabasında düzenlenen dev omlet festivali, skandala rağmen bu yıl da ilgi gördü. Kasaba meydanına kurulan 1,5 ton ağırlığında ve 4 metre çapındaki tavada pişirilen omlet için binlerce yumurta kullanıldı.

Etkinlikte görevli François Traille, dev omlet için 10 bin yumurta kırdıklarını ifade ederek müzik performanslarının da sergilendiği programın oldukça eğlenceli geçtiğini söyledi. Traille, kullanılan yumurtalar konusunda ise aşırı titiz davrandıklarını vurguladı.

Kasaba halkının yanı sıra diğer şehir ve ülkelerden gelen katılımcılar, yumurtaların kırılması ve pişirilmesini büyük ilgiyle izledi. Yumurtaların kırılmasına özel kostümler giyen çocuklar da yardım etti.

- Korkmadan yediler

Kazanlarda toplanan kırılmış yumurtalar dev tavaya aktarılarak karıştırılmaya başlandı. Pişen omlet ardından tabaklara bırakılarak çocukların yardımıyla katılımcılara ikram edildi.

Kasaba sakinleri, 22 yıldır devam eden gelenekte çok eğlendiklerini, ortamın çok güzel olduğu söyledi. Hollanda'dan gelen bir çift, böcek ilaçlı yumurta skandalına rağmen omleti yemekten korkmadıklarını ifade etti.

Dev omlet geleneği, Fransa, ABD, Kanada ve Arjantin'de de sürdürülüyor.

- Yumurta skandalı

Avrupa'da geçtiğimiz haftalarda, bitlere karşı kullanılan fipronil içeren böcek ilaçlarının yasak olmasına rağmen tavuk çiftliklerinde kullanıldığı tespit edilmişti. Avrupa'nın en büyük yumurta tedarikçisi Hollanda'da pazara giren bu yumurtalar, 16 Avrupa ülkesinin yanı sıra Hong Kong'a ulaşmıştı.

Yumurtaların ilk görüldüğü ülkeler olan Hollanda, Belçika ve Almanya skandalda birbirlerini suçlarken, milyonlarca yumurta süpermarket rafları ve depolarından alınarak imha edilmişti. Şimdiye kadar 150 milyon avroluk bir zarara yol açan skandalda, 150 çiftlik geçici olarak kapatılırken Hollanda'da 2 kişi gözaltına alınmıştı.


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BelçikaMalmedyYumurta
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