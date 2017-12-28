Belçika'da fil yavrusuna yoğun ilgi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Mechelen şehrindeki hayvanat bahçesinde yeni doğan fil, halkın yoğun ilgisini topladı.
Belçika'nın Mechelen şehrinde, pazartesi günü dünyaya gelen yavru fil nedeniyle Planckendael Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğradı.
Vatandaşlar, fil yavrusunu görmek için özel tasarlanan kapalı bölüm önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun bekleyişin ardından içeriye girenler, yavru filin beslenmesini, oyun oynamasını ve uykusunu seyredebildi.
Noel günü 90 kilogram ağırlığında sağlıklı doğan yavru fil, annesi May Tagu'nun yanından ayrılmadı.
Fil yavrusunun adı ise henüz belirlenmedi.