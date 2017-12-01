Belçika'da helal kesim yasağına karşı mücadele sürüyor

BRÜKSEL - Şerife Çetin

Belçika'da Valonya ve Flaman bölge parlamentolarında İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklayan kararlara karşı mücadele kapsamında, Belçika'daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar bir araya gelerek süreci Anayasa Mahkemesine taşıdı.

Belçika'dakiyasağı Anayasa Mahkemesinde

Konuya ilişkin Belçika İslam Koordinasyon Kurulu, "İslami usullere göre hayvan kesiminin Flaman ve Valonya parlamentolarında yasaklanmasının ardından, konuyu Anayasa Mahkemesine taşıdık." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, helal kesimin yasaklanmasının İslam dininin beslenme kurallarıyla ilgili temel hükümlerinden birini ihlal ettiği ve İslam toplumu için en önemli bayramlardan biri olan Kurban Bayramına da zarar verdiği bildirildi.

Flaman ve Valonya parlamentolarının ardından Brüksel Parlamentosunda da konuya ilişkin tartışılmaların başlatıldığı belirtilen açıklamada, Avrupa Adalet Divanının konuya ilişkin yayımladığı tavsiye kararında da İslami usullere göre kesimin yasaklanmasının dini özgürlükleri ihlal ettiğinin vurgulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Avrupa Adalet Divanının tavsiye kararında aynı zamanda "İslam dininde hayvanların şoklanmadan kesilmesi gerektiğine ilişkin hüküm mahkeme tarafından sorgulanamaz." ifadesinin yer aldığı belirtildi.

"Müslümanlar daha fazla hedef gösterilebilir"

Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü ve İslam Koordinasyon Kurulu üyesi Coşkun Beyazgül, AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Flaman ve Valonya parlamentolarınca alınan, koyun ve sığırların şoklanmadan kesilmesinin yasaklanması kararlarını Birinci Asliye Mahkemesine taşıdıklarını aktaran Beyazgül, bu vesileyle Avrupa Adalet Divanına soru yöneltilmesini sağladıklarını belirtti.

Beyazgül, Avrupa Adalet Divanının konuya ilişkin tavsiye kararını açıkladığını belirterek, "Karar, dini usullere göre kesim yasağının kesinlikle bir dini özgürlükler ihlali olacağına ve böyle bir durumda da İslamafobik çevrelerin Müslümanları hedef gösterecek sonuçlar doğurabileceğine, tehlikenin her zamankinden daha fazla olduğuna dikkati çekiyor." açıklamasında bulundu.