Belçika'da heykel tartışması

BRÜKSEL (AA) - ABD'de geçen hafta yoğun gösterilere yol açan Konfederasyon ordusu komutanı Robert Edward Lee'nin heykelinin kaldırılması tartışmalarının ardından, benzer sesler Belçika'da da yükselmeye başladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Flaman Hristiyan Demokratlar Partisinin Afrika kökenli üyesi Tracy Bibo-Tansia, Kral 2. Leopold'un heykellerinin kaldırılması gerektiğini iddia etti.

Kral 2. Leopold'un "toplu katliamcı" olduğunu savunan Bibo-Tansia, bir Kongolu olarak atalarına zulmeden kişinin heykelini sürekli olarak görmenin kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Bibo-Tansia, "Sokaklarda 2. Leopold'un heykellerine yer yok. Aynı şekilde bazı yerlere Kral'ın adının verilmesi de doğru değil. Kökeni ne olursa olsun her Belçikalının kendine ülkesinde bir suçlunun heykelini görüp görmek istemediği sorusunu sorması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Belçika'da bazı sivil toplum kuruluşlarının da Bibo-Tansia'ya destek verdiği görülüyor. Ülkede zaman zaman Kral'ın hükmettiği dönemde "dökülen kanları" temsil etmek için 2. Leopold'un heykelleri kırmızıya boyanıyor.

Sivil toplum kuruluşlarının baskısı sonucu geçen sene Belçika'nın Ghent şehrinde Kral 2. Leopold'un heykelinin altına bir levha eklenerek "Özgür Kongo Devleti'nde hayatını kaybedenleri üzüntüyle anıyoruz." mesajı yazılmıştı.

- Belçika'nın karanlık sömürgecilik tarihi

19. yüzyılda Belçika için sömürge arayışına giren Kral 2. Leopold, Özgür Kongo Devleti'ni kişisel mülkü ilan etmişti. Bazı tarihçiler, Kral 2. Leopold'u "modern tarihin ilk soykırımcısı" olarak kabul ediyor, bazıları da Kral'ı milyonlarca Afrikalının ölüm, işkence ve tacizinden sorumlu tutuluyor. 2. Leopold'un 23 yıllık yönetimi sırasında Kongo nüfusunun 3'te 1'ine indiği iddia ediliyor.

1835-1909'da yaşayan Kral Leopold, 1908'de Kongo'nun kontrolünü Belçika'ya devretmişti. Ülke 1960'da bağımsızlığını kazanana kadar Belçikalı Kongo olarak biliniyordu.