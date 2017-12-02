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Belçika'da Mevlit Kandili programı resmi kanalda

- Flaman resmi kanalı Mevlit Kandili programını yayınlayacağını açıkladı

Belçika'da Mevlit Kandili programı resmi kanalda

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da Hasan İbn Thabit Camisi'nde düzenlenecek Mevlit Kandili programı, Belçika'nın Flamanca yayın yapan resmi kanalında yayınlanacak.

Belçika'daki Flaman toplumu için resmi yayın yapan VRT, Genk kentinde bulunan camide düzenlenecek kandil programını yayınlama kararı aldığını bildirdi. VRT'den yapılan açıklamada, kanalda ilk defa, camide düzenlenen İslami bir programa yer verileceği, bundan sonra pazar sabahları sırayla Hristiyan ve Yahudi toplumlarının düzenledikleri dini programların yanı sıra İslami programların yayınlanacağı belirtildi.

Hasan İbn Thabit Camisi'nde 6 Aralık'ta düzenlenecek Mevlit Kandili programının 10 Aralık'ta yayımlanacağı ifade edilen açıklamada, programda Belçika Müslümanlar Temsilciliği Derneği Başkanı Salah Echallaoui'nin de konuşma yapacağı bildirildi.

Programı yayınlama kararının hem camiye gidemeyen Müslümanlara hizmet sağlamak olduğunu aktaran VTR temsilcileri, aynı zamanda Müslüman olmayan Belçika vatandaşlarına da camilerde düzenlenen ibadetler hakkında bilgi vermeye amaçladıklarını kaydetti.

Müslümanlar Belçika nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ini oluşturuyor.







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BelçikaCamiFlaman Resmi KanalıMevlit KandiliVRT
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