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Belçika’da Mülteci ve Göç Bakanı Francken protesto edildi

- Aşırı sağcı N-VA partisi üyesi Francken aleyhindeki yürüyüşe binlerce kişi katıldı

Belçika’da Mülteci ve Göç Bakanı Francken protesto edildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika’da binlerce gösterici, Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'in ülkedeki Sudanlı sığınmacılara yönelik politikasına karşı protesto yürüyüşü düzenledi.

Bakan Francken, Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu'nda toplanan binlerce kişi tarafından protesto edildi. Çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucularının katıldığı gösteride “Sığınmacılara adalet”, “Sığınmacılık suç değildir” yazılı pankart ve afişler taşındı.

Francken’i istifaya davet eden sloganların atıldığı protesto yürüyüşü, Yeni Pazar Meydanı’nda son buldu.

Öte yandan, yürüyüşün düzenlendiği yollar trafiğe kapatıldı ve güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

- Protestolara giden süreç

Francken'in geçen yıl Sudan'ın Brüksel Büyükelçiliği ile vardığı anlaşmayla ülkede yasa dışı kalan Sudanlı göçmenlerin Sudan'dan gelen bir heyet tarafından tespit edilerek ülkelerine geri gönderilmesinin kararlaştırılması tartışmalara neden olmuştu.

Belçika'daki insan hakları grupları, Sudan'dan gelen heyetin özellikle siyasi bağlantıları olan sığınmacıları tespit edeceğini, bu kişilerin Sudan'a iadesi sonrasında tehlikeyle karşı karşıya kalacağını iddia etmişti.

Francken'in anlaşması çerçevesinde Sudan'a iade edilen sığınmacılardan bazılarının işkenceye maruz kaldığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar üzerine Belçika'daki muhalefet partileri ve koalisyon ortaklarından Flaman Hristiyan Demokratların (CD&V) bazı üyeleri Theo Francken'in istifasını talep etmişti.

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BelçikaGösteriMülteciler Ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken
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