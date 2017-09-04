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Belçika'da pilot gösteri uçuşunda helikopterden düştü

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Liege kentinde gösteri uçuşu yapan bir askeri helikopterin pilotunun helikopterden düşerek kaybolduğu belirtildi.Belçika yerel basınındaki haberlerde, olayın 2 pilot ve 3 askerin bulunduğu Agusta A109 askeri helikopterinin...

Belçika'da pilot gösteri uçuşunda helikopterden düştü

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Liege kentinde gösteri uçuşu yapan bir askeri helikopterin pilotunun helikopterden düşerek kaybolduğu belirtildi.

Belçika yerel basınındaki haberlerde, olayın 2 pilot ve 3 askerin bulunduğu Agusta A109 askeri helikopterinin gösteri uçuşu için gökyüzüne havalandıktan sonra, yaklaşık bin 300 metre yükseklikte yaşandığı bildirildi.

Kalkışın ardından gösteri kapsamında paraşütle atlayan 3 askere yardım eden yardımcı pilotun, yerine döndüğünde pilotun yerinde olmadığını fark ettiği aktarılan haberlerde, helikopteri güvenli şekilde yere indiren yardımcı pilotun güvenlik güçlerine haber verdiği ifade edildi.

Haberlerde, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve pilotu arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
AskeriHelikopter
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