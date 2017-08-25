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Belçika'da yumurta krizinin etkileri sürüyor

- Böcek ilaçlı yumurtaların tespit edilmesinin ardından ülkedeki bazı çiftliklerin faaliyetleri durduruldu

Belçika'da yumurta krizinin etkileri sürüyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da geçen haftalarda yumurtalarda böcek ilacının tespit edilmesiyle patlak veren kriz tavuk çiftliklerini de etkiledi.

Belçika Gıda Güvenliği Ajansı, yumurtalarda fipronil adlı böcek ilacının tespit edilmesinin ardından bugün itibarıyla faaliyeti durdurulan çiftlik sayısının 86'ya ulaştığını açıkladı.

Gıda Güvenlik Ajansı, krizin büyümesiyle birçok çiftlikte denetim yapıldığını, yumurtaların çoğunda fipronil düzeyinin kamu sağlığına zarar verecek düzeylerde olmamasına rağmen yine de yumurtaların satışının engellendiğini bildirdi.

Süpermarketlerde de böcek ilaçlı yumurtaların satılmaması için denetim ve incelemeler yürütüldüğünü aktaran ajans, binden fazla yerin denetlendiğini ifade etti.

Yumurta içeren işlenmiş gıdaların da denetlendiğine dikkati çeken ajans, kurallara uymayanlara ceza uygulanacağını kaydetti.

Halihazırda yaklaşık 20 ülkeye yayılan böcek ilaçlı yumurta krizinin, Belçika'da bir şirketin temizlik maddesine fipronil karıştırmasıyla patlak verdiği düşünülüyor.

Fipronil, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan bir böcek ilacı olsa da Avrupa Birliği'nde (AB) insan tüketimi için yetiştirilen tavuk gibi hayvanlarda kullanılması yasak.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronilin "orta düzeyde zararlı madde" olduğunu, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar vereceğini bildiriyor.

AB kuralları uyarınca 0,005 miligramın üzerinde fipronil tespit edilen yumurtaların piyasalardan çekilmesi gerekiyor. AB, 0,72 miligramın üzerindeki fipronilin ise insan sağlığına "ciddi" zararı olabileceğini belirtiyor.

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