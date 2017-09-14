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Belçika'dan "PKK'lılar terörden yargılanamaz" kararı

- İstinaf Mahkemesi, Brüksel Soruşturma Dairesinin "PKK'nın uluslararası silahlı mücadele yaptığı ve terör örgütü olmadığı" yönünde geçen yıl aldığı kararı onadı

Belçika'dan

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da mahkeme, aralarında PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 36 kişi ve kurumun terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağına hükmetti.

İstinaf Mahkemesi, Brüksel Soruşturma Dairesinin "PKK'nın terör örgütü olmadığı" yönünde geçen yıl aldığı karara yapılan itirazı değerlendirdi.

Kararda, terör örgütünün Avrupa'daki elebaşlarından Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişinin terörle mücadele kanunu çerçevesinde yargılanamayacağı, PKK'nın uluslararası silahlı mücadele yürüttüğü savunuldu.

Geçen yıl alınan kararın onanmasıyla bu kişilerin Belçika'da terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanması şimdilik engellenmiş oldu. Federal savcının, karara karşı Yüksek Mahkemeye itiraz etme hakkı bulunuyor.

Savcılık, 2010'da başlayan soruşturmanın ardından Ekim 2015'te iddianamesini sunmuştu. İddianame, PKK üyeleri, Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinden genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden koparttıktan sonra Belçika'nın yanı sıra Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim vermekle suçlanıyordu. Sanıklara yönelik suçlamalar arasında sahte evrak düzenlemek ve haraç toplamak da bulunuyordu.

Brüksel Soruşturma Dairesi, geçen sene kasım ayında bu suçlamalar kapsamında yapılanların "terör eylemi" olmadığına hükmederek davanın ceza mahkemesine sevkine yönelik talebi reddetmişti. Kararın gerekçesinde, "silahlı mücadele, terör suçlaması kapsamında değerlendirilemez" denilmişti. Türkiye'nin de tepki gösterdiği karara federal savcı itiraz etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
BelçikaPkkTerör
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