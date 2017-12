Belçika'dan Reina saldırısında ölen Akyıl için terör anıtı

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Terör örgütü DEAŞ'ın Ortaköy'de 2017'nin ilk saatlerini kana bulayan saldırısında yaşamını yitiren Belçika vatandaşı Mehmet Kerim Akyıl için Belçika'nın Houthalen Belediyesi'nce teröre karşı birlikteliği göstermek amacıyla hazırlanan anıt, 3 Ocak'ta açılacak.

DEAŞ terör örgütünün 2017'nin ilk saatlerinde eğlence merkezi Reina'da gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiden birisi de 23 yaşındaki Belçika vatandaşı Mehmet Kerim Akyıl'dı. Akyıl'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Belçika'nın Houthalen kasabasında defnedildi.

Mehmet Kerim Akyıl'ın babası Ali Akyıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belçika'da yaşayan bir işçi çocuğu olduğunu söyledi. Akyıl, oğlunun tatilde tanıştığı arkadaşını ziyaret etmek için Türkiye'ye geldiğini, doğrudan uçuş olmadığı için yılbaşı gecesini İstanbul'da geçirdikten sonra sabah uçağıyla Diyarbakır'a gitmeyi planladığını ifade etti.

Oğlunun birkaç saat geçirmek için İstanbul'da bulunduğunu dile getiren Akyıl, "Oğlum, dünya insanıydı, her tarafı gezmeyi, görmeyi severdi. Allah kimseye böyle bir acıyı vermesin. Yavrumu kaybettim, her an her saniye aklımda." dedi.

- "Oğlumun adına ağaç dikildi"

Ali Akyıl, oğlunun ölümünün ardından Houthalen Belediyesi ile orada yaşayan yabancı ve Türk ailelerin teröre karşı dayanışma gösterdiğini, kendilerine destek verdiğini dile getirerek, oğlunun adına fidan dikildiğini anlattı.

Houthalen Belediyesi'nin saldırının birinci yılında terör mağdurlarına destek vermek, teröre karşı dayanışmayı ve terörden korkulmadığını göstermek için bir anıt hazırladığını belirten Akyıl, anıtta oğlunun adının yer alacağını dile getirdi.

Akyıl, anıtın Houthalen'de 3 Ocak'ta düzenlenecek törenle açılacağını bildirdi.