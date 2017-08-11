Belçikalı siyasetçiler 49 bin ek iş yapıyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da zaman zaman tartışmaya neden olan siyasetçilerin yaptığı ek işlerin sayısının 49 bini geçtiği bildirildi.

Belçika Sayıştayı, ek iş yapan siyasetçilerle ilgili raporunu açıkladı. Rapora göre, ek işlerin sayısı, 2015'e göre yaklaşık 2 bin artarak 2016'da 49 bin 242 oldu. Bunların 23 bin 955'i ücretli, 25 bin 262'si ücretsiz olarak kayıtlara geçerken 25'inin ise içeriğine dair bilgi verilmedi.

Brüksel Sosyalist Partisinden (PS) Eliane Daels, 2016'da 27 ücretli ek işin yanı sıra ve iki ücretsiz işle listenin başında yer aldı. Merkez sağ Flaman N-VA Partisinden Koen Kennis, geçen sene 19 ücretli ve 20 de ücretsiz ek işle ikinci oldu.

Flaman bölgesi Limburg Konseyi üyesi sosyalist politikacı Ludwig Vandenhove ise 2'si ücretli 57 işle listede kendine yer buldu. 125 siyasetçi ise herhangi bir bildirimde bulunmadı.

Raporda, alınan ücretlere ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Belçika'da, geçen yıl aralık ayında çeşitli siyasi partilerden 24 siyasetçinin 2013'ten bu yana Valonya bölgesindeki bir firmaya sahte danışmanlık yaparak 2 milyon avroya kadar ücret aldığı ortaya çıkmış, Brüksel, Valonya ve Flaman bölgeleri hükümetlerinde istifalar yaşanmıştı.

Haziran ayında ise eski Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur, evsizlere barınak sağlayan ve çoğunlukla gönüllü çalışmaya dayanan bir organizasyonun yönetim kurulu toplantılarına katıldığı için aylık bin 400 dolara kadar ödeme aldığı yönündeki haberlerin ardından istifa etmişti.