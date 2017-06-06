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Belediye Başkan Vekili, inşaat işçisinin evinde iftar yaptı

- Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Taşkın, inşaat işçisi Hüseyin Bulgak ve ailesiyle iftarda bir araya geldi - Taşkın: - "Sağ olsunlar gönüllerini, kapılarını, sofralarını bize açtılar. Mümkün olduğu kadar hemşehrilerimizin evine iftar ve sahurda misafir olmaya çalışıyoruz"

Belediye Başkan Vekili, inşaat işçisinin evinde iftar yaptı

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, inşaat işçisinin evinde iftar yaptı.

Başkan Vekili Taşkın, eşi Sevilay Taşkın ile Kooperatif Mahallesi'nde ikamet eden ve inşaat işçisi 5 çocuk babası Hüseyin Bulgak'ın iftar sofrasına konuk oldu.

Bulgak'ın kapıda karşıladığı Taşkın, heyecanla hazırlanan yer sofrasındaki iftar sonrasında aile üyeleriyle sohbet etti.

Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırsat buldukça iftar ve sahurda vatandaşın evine gittiğini söyledi.

Bulgak ailesinin iftar sofrasına misafir olduklarını ifade eden Taşkın, "Sağ olsunlar gönüllerini, kapılarını, sofralarını bize açtılar. Mümkün olduğu kadar hemşehrilerimizin evine iftar ve sahurda misafir olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Belediye olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çocuk ve yetişkinlere yönelik düzenledikleri ramazan etkinliklerinin devam ettiğini belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Demokrasi Meydanı bu yıl çok canlı. Vatandaşlarımız hiç ummadığımız kadar programlara ilgi gösteriyor. Meydanda her akşam bin 250 vatandaşımız iftarını açıyor. İftar sonrasında çocuklar için yapılan programlar ile yetişkinlere yönelik ilahi ve manevi programlar devam ediyor."

- "İlk defa belediye başkanı bize geldi"

Hüseyin Bulgak ise Taşkın'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bulgak'ın oğlu 12 yaşındaki Arif de ziyaret dolayısıyla çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Taşkın ile birlikte sofraya oturduklarını anlatan Arif Bulgak, "İlk defa bize bir belediye başkanı geldi." dedi.

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