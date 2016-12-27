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Belediye Başkanı Gürkan, Baro Başkanı Yıldırım'dan şikayetçi oldu

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Edirne Barosu Başkanı Özgür Yıldırım arasında başlayan "Şeyh Bedrettin heykeli" tartışması, mahkemeye taşındı.Son günlerde gündeme gelen, kente "Şeyh Bedrettin heykeli" dikilmesi...

Belediye Başkanı Gürkan, Baro Başkanı Yıldırım'dan şikayetçi oldu

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Edirne Barosu Başkanı Özgür Yıldırım arasında başlayan "Şeyh Bedrettin heykeli" tartışması, mahkemeye taşındı.

Son günlerde gündeme gelen, kente "Şeyh Bedrettin heykeli" dikilmesi fikri tartışmalara neden oldu.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın, Ölümünün 597. Yılında Şeyh Bedreddin'in Yaşamı ve Felsefesi Konferansı'nda "Heykeli mutlaka dikeceğiz" sözlerine karşılık çeşitli mecralarda Baro Başkanı Yıldırım ise Şeyh Bedrettin heykelinin kente dikilmesinin uygun olmadığı fikrini ifade etti.

Sosyal medya üzerinden de devam eden tartışma, mahkemeye taşındı. Belediye Başkanı Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Baro Başkanı Yıldırım'ın bir süredir şahsı ve belediye hakkında "iftira" içerikli yayınlar yaptığını belirtti.

Baro Başkanı Yıldırım'ın açıklamalarının "hedef gösterme" niteliği taşıdığını öne süren Gürkan, "Açıklamalarıyla şahsımı, Edirnemizi ve etkinliklerimizi hedef göstermektedir. Bugüne dek kendisiyle muhatap olmadım, cevap vermedim. Ancak, Özgür Yıldırım dozu her gün artan iftira ve hakaretlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Gürkan, Yıldırım hakkında avukatları aracılığıyla savcılığa şikayette bulunduğunu kaydetti.







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