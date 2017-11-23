Belediye Başkanı Karaçanta'ya görevden el çektirmek isteyen 6 cuntacıya hapis

KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve görevden el çektirmek istedikleri Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın evine gittikleri iddia edilen biri sivil diğerleri askeri personel 27 sanıktan 6'sına müebbet ila 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Sedat Kılınç, Samet Çolak, eski üsteğmenler Zafer Akar, Eray Çetin, eski teğmen Emre Koca, teğmenler Furkan Şöhret ve Şuayip Çıtlak, astsubaylar Kadir Demirkaya, Ömer Bulut, Uğur Koç, 13 uzman çavuş ve eski Kars Belediyesi Şehitlik Bekçisi Murat Bekdemiroğlu ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan diğer 3 askeri personel katıldı.

Savunması alınan ve 15 Temmuz gecesi Kars Belediyesi Anons Merkezini ele geçirerek "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sıkıyönetim ilan etmiştir" anonsu yapan eski üsteğmen Zafer Akar, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Akar, gelen emirler doğrultusunda hareket ettiğini beyan ederek, "Yanlış ifadelerle, yönlendirmelerle beni suçlu gösteriyorlar. Hiçbir şekilde olaydan haberim yoktu, emir komuta zinciri içerisinde görev yaptım. Arkadaşlar bana birşey söylemedi. Bana 'belediye başkanlığına gidilecek' dendi, bölük komutanı yanımıza güvenlik görevlilerini verdi. Belediye Başkanı Karaçanta'nın evine gittik, kapıyı çaldık, hanımefendi kapıya çıktı, başkanı sorduk evde olmadığını söyledi." dedi.

Karaçanta'nın evde olmadığını dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı eski yarbay Serkan Polat'a ilettiğini ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Polat bana anons için 'TSK sıkıyönetim ilan etmiştir. Evlerinizdeyseniz sokaklara çıkmayın, sokaklardaysanız evinize gidiniz, camilerden yapılan anonslara itibar etmeyin' şeklinde not yazdırdı, onları okudum başımıza bunlar geldi. Ben daha sonra personelimle belediyeden ayrıldım. Emir komuta zincirinde hareket ettim. Darbeyi sonraki gün televizyondan öğrendik, mağdur durumdayım, beraatımı istiyorum."

Eski yüzbaşı Sedat Kılınç ise bölük komutanlarının terör olaylarına karşı kendilerini uyardığını ve 15 Temmuz gecesi yaşananları bir terör saldırısı olarak algıladıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklarda savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip beraatlarına karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı ise iddianamedeki suçlamalar doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

- Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti ise eski yüzbaşı Sedat Kılınç, eski üsteğmenler Zafer Akar ve Eray Çetin ve eski teğmen Emre Koca'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet, aynı suçtan yargılanan ve çeşitli nedenlerle cezasında indirime gidilen eski yüzbaşı Samet Çolak'a 18 yıl 9 ay, eski Kars Belediyesi Şehitlik Bekçisi Murat Bekdemiroğlu'na da "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Bekdemiroğlu'nun tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar veren heyet, benzer suçlardan yargılanan diğer 21 sanığının ise işledikleri fiillerin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hataya düştüklerini gerekçesiyle beraatına hükmetti.

Kars'ta, FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları gerekçesiyle yargılanan 16'sı tutuklu 17 askeri personele aynı mahkemede dava açılmıştı.

Bu davayı bir süre önce karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Ali Avcı ile aynı komutanlığın Kurmay Başkanı eski Yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan'ın da olduğu 16'sını, 18 yıl 9 aydan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırmış, birinin de beraatına karar vermişti.