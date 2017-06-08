Belediye Başkanı Sözlü hakkındaki hapis kararı bozuldu

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle ilgili soruşturma kapsamında, parke taşı işiyle ilgili "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve 4 sanığa verilen beşer yıl hapis cezası kararı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesince bozuldu.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince, Sözlü ile müteahhit Ertuğrul Kütük, taşeron firma yetkilisi Ömer Aydın, belediye çalışanları Hüseyin Güçüm ve Mehmet Boran hakkında 21 Şubat'ta verilen hapis cezasının ardından sanık avukatları ile cumhuriyet savcılığı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

Dava dosyasına bakan 10. Ceza Dairesi, hapis cezası ve bazı beraat kararlarını bozdu.

Kararda, Sözlü ve diğer sanıklarla ilgili soruşturma aşamasında alınan raporlarda, "eksik işin mali ve fiziki miktarları" itibarıyla kısmi çelişkiler bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dava konusu ihaleyle ilgili işin eksik bırakılan kısımlarının ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yüklenici lehine menfaat sağlanması suretiyle tamamlandığının anlaşılması halinde eylemlerin kamu görevlisi olan sanıklar Hüseyin Sözlü, Hüseyin Güçüm, Mehmet Boran ve Şaban Acar yönünden kamu görevlisinin (birden fazla hak edişin sahteliği halinde zincirleme olarak) resmi belgede sahteciliği, zimmet ve görevi kötüye kullanma suçlarını, sanıklar Ertuğrul Kütük ve Ömer Aydın’ın eylemlerinin ise bu suçlara azmettirme veya yardım etme suçunu oluşturup oluşturmayacağı da tartışılmak suretiyle hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeksizin, sanıkların yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması yönündeki talepleri yetersiz gerekçeyle reddedilerek savunma hakları kısıtlanmıştır."

Ayrıca, sanıklar Sözlü, Güçüm ve Boran'ın iş bitirme süresinden önce, 30 Mart 2014’teki yerel seçimlerin ardından Ceyhan Belediyesindeki görevlerinden ayrılmış oldukları aktarılan kararda, "İşin eksik yapıldığına ilişkin belediye görevlilerince düzenlenen rapor tarihlerinin de iş bitirme tarihinden önceye denk gelmesi, atılı suçun oluşması için kabul işlemi bulunmasının gerekmesi ve dosyada geçici veya kesin kabule ilişkin belge bulunmaması karşısında, belirtilen hususlarla ilgili herhangi bir değerlendirme ve tartışma da yapılmaksızın edimin ifasına fesat karıştırma suçunun yasal unsurlarının ne şekilde gerçekleştiğine dair denetime imkan verecek şekilde yeterli gerekçe gösterilmeksizin yazılı şekilde mahkumiyet hükümleri kurulduğu" bildirildi.

Daire, hükümlerin bozulmasına karar vererek, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan beraat eden sanıklar Ragıp Bekaroğlu, Rahmi Pekar, Mehmet Şahin ve Mustafa Hakan'la ilgili kararı da yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemesine gönderdi.

Kararda bu sanıklarla ilgili olarak, "Sabit görülen eylemlerinin görevleriyle ilgili başka bir suçu oluşturacağı belirtilmesine rağmen, eylemin başka bir suçu oluşturduğunun kabulü halinde ek savunma hakkı tanınarak, oluştuğu değerlendirilen suç yönünden bir karar verilmesi gerekirken, aynı eylemin başka bir suçu oluşturduğu kabul edilip dava konusu suçtan beraat kararı verilmesi suretiyle gerekçede çelişkiye düşülmüştür." ifadelerine yer verildi.

- Dava

Adana Emniyet Müdürlüğüne 24 Kasım 2014'te postayla gönderilen ihbar mektubu üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör-Teknik ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Sözlü ve ASKİ Genel Müdürü Rahmi Pekar ile Ertuğrul Kütük, Ragip Bekaroğlu, Burak İnceoğlu, Mehmet Boran, Haluk Boran, Mehmet Şahin, Hüseyin Güçüm, Ahmet Sevimli, Şaban Acar, Mustafa Kaan Aslan, Kutfedi Kılınç, Hikmet Erol Akça ve Ömer Aydın'ın 7 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün, Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde 6 milyon liralık parke döşeme işi için müteahhide işi bitirmeden hak edişin tamamının ödemesini yaptırarak kamu kurumunu zarara uğrattığı, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da eksik kalan işleri ASKİ'ye yaptırdığı iddia edilmişti.

Belediye Başkanı Sözlü ile sanıklardan Ertuğrul Kütük, Mehmet Boran, Hüseyin Güçüm ve Ömer Aydın'a, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan beşer yıl hapis cezası verilmiş, diğer sanıklar ise beraat etmişti.