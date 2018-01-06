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Belediye başkanına saldırı girişimi

- Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'e saldırı girişiminde bulundukları iddia edilen 4 kişi yakalandı

Belediye başkanına saldırı girişimi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesi Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı girişiminde bulundukları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanlığında düzenlenen danışma toplantısının ardından milletvekili Halil Eldemir'i yolcu eden Belediye Başkanı Şahin, evine yaya olarak giderken otomobilden inen M.G.E, Ö.T, O.K. ve Z.M. tarafından durduruldu.

Yeni hal binasına ait kantar işletmesinin kendilerine verilmesini talep eden zanlılar, olumsuz yanıt alınca Şahin'i zorla otomobile bindirmeye çalıştı.

Şahin'in, zanlılara direndiği sırada cep telefonuyla aradığı şoförünün durumu polise bildirmesinin ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin, gazetecilere olaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Milletvekilimiz Halil Eldemir'i yolcu ettikten sonra tek başına evime dönerken, daha önce de tehditle yeni hal binasının kantar işletmesinin kendilerine verilmesi yönünde talipte bulunan, kendilerine mafya görüntüsü veren madde bağımlısı 4 kişinin beni takip ettiğini fark ettim. Bu kişiler evime 20 metre mesafe kala önümü keserek beni zorla arabaya bindirmeye çalıştılar."

Zanlıların ölüm tehdidinde bulunduklarını belirten Şahin, "Tehditler üzerine ben de 'Silahım var, sizi vururum.' diyerek belime elimi götürdüm ve korktular. Bu sırada şoförüme telefonla haber verdim. Kendisinin durumu polise bildirmesinin ardından güvenlik güçleri kısa sürede olay yerine gelerek bu kişileri gözaltına aldı." dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Şahin, zanlılardan şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
BilecikMünür ŞahinOsmaneli
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