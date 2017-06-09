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Belediye başkanına yönelik saldırıda kadın öğretmen hayatını kaybetti

- Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı'nın aracına yönelik silahlı saldırıda, yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği araçta bulunan kadın öğretmen yaşamını yitirdi - Saldırının terörle bağlantısı araştırılıyor

Belediye başkanına yönelik saldırıda kadın öğretmen hayatını kaybetti

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının hedef alındığı silahlı saldırıda kadın öğretmen hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın bulunmadığı sırada aracına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda seken kurşunlar, olay yerinden geçen Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 22 yaşındaki kadın müzik öğretmeninin bulunduğu araca isabet etti.

Ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının terörle bağlantısı araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BatmanSilahlı Saldırı
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