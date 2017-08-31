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Belediye Başkanından lösemili çocuklara destek

- Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, makam odasındaki çalışma masasına koyduğu bağış kutusu ile lösemi çocuklara destek oluyor - Kesimoğlu, yaklaşık 2 aydır topladığı bağışları LÖSEV'e teslim etti

Belediye Başkanından lösemili çocuklara destek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, makam odasındaki çalışma masasına koyduğu bağış kutusunda topladığı bir miktar parayı Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yetkililerine teslim etti.

Kesimoğlu, bir önce lösemili çocuklara destek olmak amacıyla makam odasındaki çalışma masasına bağış kutusu koydu.

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, bağış kutusuna, kendisiyle görüşmeye gelen vatandaşlardan ve protokol üyelerinden bağış yapmaları konusunda istekte bulundu.

Bağış kutusunun kısa sürede dolması üzerine Kesimoğlu, makamına davet ettiği LÖSEV yetkililerine toplanan bağışları teslim etti.

Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemili çocukları gördüğünde çok duygulandığını söyledi.

Lösemili çocuklara maddi ve manevi destek olunması gerektiğini belirten Kesimoğlu, lösemili çocuklara destek olmaya devam edeceğini ifade etti.

Zaman zaman lösemili çocukları evlerinde ziyaret ettiğini dile getiren Kesimoğlu, "Yaklaşık 2 ay önce kan kanseri olmuş öğrencilerimiz başlarında öğretmenleriyle birlikte ziyaretime geldi. Aralarında bir kişi tedavisi tamamlanmış ama henüz maskesini atamamış. Diğer çocukların hepsi maskelerini atmış. Onlar da maske atma töreni düzenleyeceklerini belirterek benden destek istediler. Ben de o günden bu yana benimle görüşmeye gelenlerden önce bağış yapmalarını isteyerek görüşebileceğimi söylüyorum. Proje gerçekten çok olumlu sonuçlar doğurdu." diye konuştu.

Lösemili çocukların yaşama sevinçlerini, hayata bağlanabilmenin mutluluğunu gözlerinden okuduğunu ifade eden Kesimoğlu, bu çocuklara yardım etmenin insanı ayrı bir mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

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